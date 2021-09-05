原标题：信阳毛尖成“网红”

河南省信阳市浉河区，年近七旬的国家级制茶大师周祖宏反复琢磨着一件事——为什么一个饱经世事的工匠老人，却斗不赢一个初出茅庐的小姑娘。

周祖宏所谓的“对手”，就是他24岁的外孙女肖珺景。

2019年，肖珺景从郑州大学毕业回到村里。作为茶人世家的后代，她用先进的理念担起了“网络直播销售信阳毛尖”的重任。

“自尝试电商营销以来，茶叶产品从传统的大袋（盒）茶变成了精致独立的小包装产品，便捷化和品牌化优势也逐步呈现出来。”谈到自己创立的信阳毛尖品牌——珺景与茶，肖珺景眼睛里闪烁着青春的光芒。

如何提振信阳毛尖的知名度和影响力？她决定试水网络电商销售。

为了让传统技艺与互联网科技比翼齐飞，她通过在社交媒体推送原创文章、网络视频传播、直播带货等方式，讲解茶历史、推广茶文化、科普茶功效，努力让信阳毛尖绿茶的销售渠道和品质内涵取得新拓展。正是由于“网红”肖珺景对信阳毛尖茶的热爱和专注，她的作品吸引了很多年轻消费群体，也引发了多家媒体的关注。

肖珺景怎么也想不到，就连外国友人对她的茶叶品质也好评如潮。6月9日，河南省文化和旅游厅及信阳市发起的“发现丝路最美茶乡”活动在浉河区启动。多国驻华大使和参赞品尝了肖珺景家的手工茶，不仅对她的茶艺表演赞不绝口，还纷纷通过抖音平台网购了茶叶伴手礼。

在推动家乡优质农产品走出去的过程中，河南省信阳市昌东商贸有限公司总经理程继东同样搭乘上了互联网快车。

信阳毛尖经销商陈珍军说：“我们一直在郑州做‘信阳毛尖’的电商销售。由于产品质量有保障，网友的下单量势头很强劲，销量异常红火。”

“我们通过‘线上+线下’模式，与天猫、京东、大润发、丹尼斯等多家商超品牌建立了多渠道、深领域的合作，开启了新零售模式。另外，我们与大品牌电商平台联手开启了线上直播。通过网络订单，我们还把茶远销到非洲、欧洲等地的‘一带一路’沿线国家。下一步，我希望通过电商直播充分发挥信阳毛尖的品牌效应，让信阳毛尖卖出河南、卖到全国、卖到世界。”程继东说。

依托独特的资源优势和良好的区位优势，浉河区成立了电商办，联合多家快递企业推动茶产业发展，从线上品牌推广、线下物流保障等渠道开展合作，并在采茶乡镇茶叶市场设立快递直投站点，打通信阳茶销售最后一公里。随着浉河区在线企业活跃店铺数量和线上营业额的快速增长，该区还将打造电商实训基地，开展电商现场培训、直播及孵化等工作，为全区电商发展培育人才、积蓄力量。

本报记者 夏先清 通讯员 董 勇

(责编：李楠桦、连品洁)