原标题：神舟十二号航天员与香港青年学生展开“天地对话”

本报北京讯（记者姜天骄）9月3日下午，正在天和核心舱执行任务的神舟十二号航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波，与近300名香港青年学生、科技工作者和教师等展开了一场别开生面的“天地对话”，回答了青年学生关注的问题。本次名为“时代精神耀香江”之仰望星空话天宫活动，于北京和香港两地联动登场。

香港特区行政长官林郑月娥致辞表示，此次活动是一场“太空盛宴”，希望香港青年能够通过活动获得启发，怀着开拓未来的梦想，学习航天员的精神，在科研路上不怕失败、勇敢探索、成就理想，在国家和香港的未来发展路上发光发亮。

香港中联办副主任谭铁牛表示，此次活动是中央送给香港同胞特别是香港青少年的一份“跨越天地”的特殊礼物，相信香港市民一定能够感受到中央的关心与厚爱，更加坚定地与祖国同心同行。

中国载人航天工程办公室主任郝淳表示，国家载人航天工程的发展，始终得到香港同胞的关心和支持，希望香港同胞未来继续关注和支持国家载人航天事业，并欢迎香港各界更多参与工程实践，让更多的香港智慧“闪耀太空”。

多位香港青年学生代表分别向三位航天员现场连线提问，三位航天员都给予了耐心而精彩的回答。

(责编：李楠桦、连品洁)