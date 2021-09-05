原标题：金融业开放走向纵深

聚焦全球金融服务贸易新趋势，本届服贸会共邀请了143家国际国内金融组织、金融机构和企业参加金融专题展线上线下展览展示活动，数字人民币、区块链、大数据、云计算等前沿科技都得到了精彩展示，中国再一次向全球传递中国金融业进一步对外开放的积极信号。

开放促进高质量发展

金融业是全球服务贸易的重要组成部分，是中国服务业开放的重点领域。“金融是现代实体经济的血脉，是现代服务业的核心组成部分，统筹好扩大开放和金融稳定与安全不仅有利于增强金融业自身的实力和竞争力，也有利于提升金融业可持续服务实体经济的效率和能力。”中国人民银行副行长陈雨露在服贸会“2021中国国际金融年度论坛”上表示。

自2018年以来，我国共批准外资来华设立100多家各类银行保险业机构，10家外资控股的证券基金管理期货公司，6家外资企业征信评级支付清算机构。今年上半年，境外投资者增持包括股票、债券、存贷款在内的境内人民币资产共计1.27万亿元人民币，显示出中国金融市场巨大吸引力。

中国银保监会副主席周亮表示，2020年进入中国的外国直接投资增长14%，人民币的资产吸引力不断增强，境外投资者纷纷加大中国金融资产配置。我们将坚定不移地抓好贯彻落实，准确把握新发展阶段全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，稳步推进更高水平对外开放。

北京市副市长殷勇认为，一年来在国家金融管理部门指导支持下，北京充分利用国家金融业开放的发展机遇和两区建设释放的政策红利，在金融市场准入、资本市场开放、金融机构获得业务资质、金融科技创新、优化营商环境等方面取得了积极进展。在疫情冲击之下金融开放进程加速，促进了竞争效益和发展质量的提升。

数字人民币亮眼

数字人民币跨境支付具有高效快捷以及低成本优势，有利于跨境贸易发展。目前，我国移动支付在业务量、覆盖面上均居世界领先地位，数字人民币给普通金融消费者带来了全新体验。

在服贸会展示区中，最引人注目的是数字人民币的应用场景。买咖啡、充电桩充电、购买文创产品……服贸会现场专门开通了一条数字人民币大道，观众可现场体验数字货币便捷购物。

展会上，中国建设银行展示了数字人民币双离线支付场景，在断网情况下也可通过“碰一碰”购买商品。中国银行也展示了数字人民币可视芯片钱包的兑换和运用。外籍人士使用护照在数字人民币自助兑换机前扫描后，可将兑换的人民币金额写入芯片实物钱包，以用于支付。

安全方便快捷的背后离不开技术的支持。北京中电华大电子设计有限责任公司工作人员介绍，数字人民币硬钱包具有开立、充值、提现、同步、离线收付款等功能，具有不可重复花费、不可非法复制伪造、交易不可篡改等特性。“双离线”可保证无网络情况下支付正常进行，满足地下室、停车场、山区等特殊环境下的支付需求。作为数字人民币硬钱包的核心，安全芯片高可靠性为数字人民币钱包的存储和交易提供了安全保障。

为解决老年人使用智能手机查询健康宝不便的问题，邮储银行推出了叠加健康码的数字人民币可视卡硬钱包。“只需轻轻一扫，即可完成健康宝状态查询，助力老年人跨越数字鸿沟。”邮储银行工作人员表示。

未来，数字人民币的应用场景将越来越贴近百姓生活。北京市金融监管局局长霍学文在服贸会“2021中国国际金融科技论坛”上介绍，北京数字人民币冬奥全场景试点应用稳步推进，“目前，全市白名单用户数量占全国的15%，试点场景数量占全国的20%。今年，我们要把应用场景扩展到‘100万+’”。

科技赋能金融服务

在2021年服贸会金融服务专题展上，浙商银行带来了聚焦实体企业融资金融服务方案。在区块链技术支撑下，浙商银行推出池化融资平台、应收款链平台等一系列流动性服务金融创新产品，助力龙头企业服务产业链上下游中小企业。比如该行携手国家粮食交易中心服务全国中小粮商，累计提供贷款近42亿元，为中小粮商短期融资提供金融解决方案。

中国人寿展示了国寿准行自助理赔小程序，针对客户提供非接触式线上化理赔全流程服务，构建多渠道、多场景移动理赔+快捷支付的理赔快速服务通道，解决车险行业理赔慢、理赔难的问题。国寿准行在线理赔自上线以来，网络报案56.8万笔，在线视频处理案件307.9万笔，车险视频处理时长达1053.53万分钟。

北京农商银行现场连线凤凰乡村游商户“直播带货”，展示京郊特色农副产品。该行依托数字金融技术，建立批量化、线上化、智能化的小微展业模式，支持涉农、民营和中小微企业可持续发展。今年上半年，该行普惠型小微企业贷款较年初增长超50%。

微众银行工作人员现场展示了企业金融产品微业贷。观众可亲身体验微业贷从申请到审批等智能流程。工作人员介绍，微业贷依托数字化、线上化服务能力，为各地小微企业提供24小时金融支持。

琳琅满目的金融创新产品，贴心细致的金融服务，展现出全球金融机构的崭新面貌，让人更加期待以数字为引领、以服务促发展的金融体验。

本报记者 彭 江 刘 瑾

(责编：李楠桦、连品洁)