原标题：提供更多更高水平金融服务

记者：如何在对外开放与国际交流合作中提升金融服务质量？

钱文挥：中国农业发展银行作为我国唯一、全球最大的农业政策性银行，长期主动融入国家对外开放大局。近期，农发行与亚洲开发银行签署支持中国乡村振兴战略合作备忘录，围绕农村污染防治、城乡一体化发展、农村公共服务基础设施、农业农村绿色可持续发展等八个重点领域开展合作。

在全力保障粮食安全方面，农发行支持农业企业利用海外资源服务国家粮食安全。支持优质小麦、大米等农产品进口，弥补国内主粮结构性供给不足，畅通大豆、高粱、玉米、猪肉等国内紧缺农副产品进口渠道。支持企业进口多元化战略，利用国际市场缓解国内农业资源与环境压力，保障相关农产品有效供给。

记者：随着我国“双碳”目标的提出，农发行将如何推进绿色金融服务？

钱文挥：农发行从资产、负债、运营三个层面打造“绿色银行”特色品牌，助力碳达峰、碳中和目标实现。截至今年8月末，农发行全行绿色信贷项目共计4974个，较年初增长23.02%；支持绿色信贷项目贷款余额10780.51亿元，较年初增长27.06%。

农发行未来将加大绿色金融支持力度。一是围绕绿色产业，加大项目营销、储备、支持力度，特别是加大对风电、光伏等清洁能源产业贷款的支持力度，确保实现监管部门“两个不低于”要求。二是加快绿色金融创新。积极探索“投贷联动”方式支持绿色项目，不断拓展政策性银行绿色投融资业务；研究开发与碳足迹挂钩的贷款；围绕森林覆盖率、碳排放权、水权等生态资源权益交易，研究设计“生态资产权益抵押+项目贷”模式。

记者：如何为农业农村现代化贡献金融力量？

钱文挥：农发行发挥政策性银行当先导、补短板、逆周期作用，全力做好收购资金供应与管理各项工作，进一步保障国家粮食安全和重要农产品供给，上半年累放粮棉油贷款2817亿元，支持收购粮油1564亿斤、棉花38.7万吨。

针对农业相关产业重点领域、关键环节和短板弱项，农发行将不断加大对乡村产业振兴和实体经济支持力度。今年上半年，累计投放支持农业现代化相关贷款2318亿元，其中农地贷款658.1亿元，同比多放199.7亿元，预计可新建高标准农田3770.14万亩、补充耕地48.04万亩。

农发行还全力助推打好种业“翻身仗”。紧紧围绕国家种业发展规划和种业全产业链，坚持“规划引领、市场运作、聚焦重点、补足短板”原则，强化种业科技支撑，切实加大对现代种业发展的信贷支持力度，今年上半年累放种业贷款40亿元，投放额实现翻番。截至6月末，农发行参控股公司已投资种业客户160个，投贷余额合计200亿元。（记者 彭 江）

(责编：李楠桦、连品洁)