原标题：“来服贸会，值！”——参展台商看好大陆经济“健康未来”

新华社北京9月4日电(记者黄扬)“来服贸会，值！不白等这一个月！”54岁的台商陈建勋说。

陈建勋原本计划8月回台湾参加商务会议，但由于疫情防控要求，他将因此错过在北京举办的2021年中国国际服务贸易交易会。思忖再三之后，他选择留在北京，参加服贸会。

陈建勋说，公司上上下下都十分看重服贸会带来的机遇。他带来了公司新研发的产品——宠物用猫砂分析仪。这件仪器小巧便携，操作简单易懂，主要适用于家庭场景，可通过检查猫砂中的尿液，检测猫咪罹患肾脏疾病的风险。

在陈建勋看来，大陆的宠物健康用品市场是一片新蓝海，但公司的“野心”并不仅限于此。他告诉记者，企业还研发出用于检测预警人体肾脏病、大肠癌等疾病的家用血红蛋白分析仪，正在接受大陆相关机构的医疗器械质量监督检验。

“大陆对于医疗用品的检测要求很严格，但在我看来，这是一件好事。”陈建勋认为，大陆对医疗器械质量的有力监管，有效避免“劣币驱逐良币”，为健康产业的“健康成长”提供了保障。

数据显示，2019年，北京医药健康产业总体规模突破2000亿元人民币，连续四年保持两位数增长。而在京举行的本届服贸会上，健康卫生版块作为全新版块亮相，内容覆盖疫情防控、科技创新、国际医疗、智慧医疗、老龄健康、传统医药等领域。

分析人士普遍认为，此次服贸会将进一步推动健康卫生产业扩大开放及跨境医药贸易的发展。

在此次服贸会上，约30家台湾知名企业通过线下展示的形式呈现特色，寻觅商机。记者观察发现，其中不少台企展商主打健康理念，以保健方案、医疗咨询、绿色食品、防疫用品等吸引客商。

“请注意，正在消毒作业中。”一台小型机器人在台湾馆展区内机敏地四处穿梭，喷洒除菌液。

这是旺旺集团近些年开始在大型展会崭露头角的“明星产品”——“水神机器人”。据旺旺集团北京首席代表林天良介绍，它可以在指定区域自动行进、清洁消毒，同时还能智能感应周遭的路况，及时避开障碍物。除“水神机器人”外，旺旺集团还展出了便于日常携带使用的抗菌液、除菌喷雾等防疫用品。

作为北京一家眼科医院的管理人员，台商陈哲彬也希望借助服贸会平台实现更多可能。这次展会，他向客商们展示用于检测眼部的医学仪器，并借助手机云端系统，为使用者提供点对点的诊疗建议。

“已经有来自福建、贵州的客户开始与我们洽谈合作了。”陈哲彬说，大陆健康产业前景看好，持续出台实施的惠台利民政策措施也为台胞在医疗健康领域发展事业提供良好的外部环境。“这样的契机，台胞应该及时把握住。”

陈哲彬告诉记者，自己已经在大陆施打了新冠疫苗。他认为，大陆有效地控制住了疫情，在保障人民生命安全的同时实现经济发展，这让台商更加充满信心——大陆经济将持续保持健康发展的态势。

“两岸同胞血脉相连，理应携手抗疫。”据林天良介绍，截至目前，旺旺集团已经在大陆捐赠防疫物资价值接近1.8亿元人民币。

陈哲彬说：“两岸同胞需要守望相助，同心合作才是正确的道路。”

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