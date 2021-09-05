人民网高星 董兆瑞

首次设置数字服务专区、数字人民币成果纷纷亮相、赋能传统产业转型升级……正在举办的2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）让“数字经济”越来越“火”。

服贸会作为全球服务贸易领域规模最大、内容最丰富的高水平国际一流展会，是我国对外开放的三大展会平台之一，北京正在紧抓服贸会这一重要平台，打造数字经济发展新高地，力争到2030年建设成为全球数字经济标杆城市。

去年，北京推进数字贸易试验区建设；未来，北京等地将打造数字贸易示范区。从“试验区”到“示范区”，将更大范围激发北京数字贸易发展的潜力。

首设专区 数字应用场景闪耀服贸会

未来生活，“数字”将无处不在。本届服贸会首次设置的数字服务专区成为一大亮点。数字服务专区设在国家会议中心E3、E4馆，全球服务领域数字化、网络化、智能化发展的最新前沿、最新成果和技术应用汇集于此，重点邀请5G、大数据、人工智能、区块链、云计算等国际国内数字服务龙头企业参展。

观众正在体验“全景故宫”。人民网 董兆瑞摄

走进数字服务专区，故宫博物院的展台引人注目。本届服贸会上，故宫博物院以“文化传承 数字共享”为主题，设“数字文物”“VR剧场”“故宫社区”三个分区，通过数字文物库、数字多宝阁、故宫名画记、全景故宫等，呈现故宫博物院在数字文化服务方面创造性转化、创新性发展的精品成果。

“全景故宫利用720度空间影像，对故宫1743个点位进行了采集，几乎包括了目前所有的开放区域。”工作人员介绍，“还可以点击进入到太和殿内部，观众可以通过高清影像数清楚宝座上的龙有几条，而在线下参观是不能看得这么细致的。”

在展厅的另一侧，戴上VR眼镜、骑上美团单车便可沉浸式游览北京商圈的互动活动，吸引不少观众体验。与此同时，本届服贸会上，美团还亮出了与中国联通、中国银行合作开发的数字人民币新应用，只要用手机“碰一碰”，就能实现单车的开关和付款。

这里的无人机配送也很“硬核”，工作人员介绍，通过飞行器、导航控制、AI算法、航线管理、通讯系统五大自研技术能力，让无人机和骑手形成人机协同的配送，真正实现“万物到家”。“目前，我们的无人机已经面向真实用户完成相关订单超2500单。”工作人员说。

首钢园区举办的八个专题展也展出了在数字化、网络化、智能化趋势下，产业的新业态、新模式和新成果。

全球唯一一台5G+8K超高清转播车啥样，是如何运作的？在电信、计算机和信息服务专题展上，17米长、4.5米宽的“巨无霸”超高清转播车十分吸睛。据北京中联合超高清协同技术中心相关负责人介绍，观众不仅可以现场观看转播车是如何运作的，还能看到冬奥测试赛的超高清录播画面。除了转播车，展区还设有简易8K影院和多台8K电视，设置了酒吧观赛、商圈休息区大屏节目播放、家庭观影等场景，让观众对8K清晰度有更加直观的感受。

先行先试 数字贸易激发北京新机遇

早在去年，《北京市关于打造数字贸易试验区的实施方案》就已出台，明确北京将立足中关村软件园国家数字服务出口基地打造“数字贸易港”和数字经济新兴产业集群;立足朝阳金盏国际合作服务区打造数字经济和数字贸易国际交往功能区;立足自贸区大兴机场片区打造数字贸易综合服务平台。在相关区域，北京将推进数据跨境流动安全管理试点，围绕个人信息出境安全评估、企业数据保护能力认证等方面展开先行先试。

打造数字经济与数字贸易发展高地的北京，正在发挥科创中心和数字产业发展优势，为全球数字经济发展赋能。

在本届服贸会上，有“中国硅谷”之称的中关村软件园“组团”参展服贸会，园区内一批头部企业携带最新成果将亮相。

“这是我们第二次参加服贸会，这次我们会展示中科大洋智慧媒资解决方案、8K超高清制作系统、融媒演播系统。”中科大洋市场部总经理刘雷鸣介绍，智慧媒资解决方案提供了全媒体内容汇聚、管理、加工、检索查询、再利用及永久保存等业务服务。而8K超高清制作系统在中央广播电视总台、北京广播电视台、广东广播电视台等项目中实施应用。据了解，中科大洋的业务也不只在国内，该企业的数字服务已经输出到50多个国家的国家电视台。

北京紧抓数字贸易新机遇，将让越来越多拥有创新能力的科技企业走向世界。《北京市促进数字经济创新发展行动纲要(2020-2022年)》提出，北京将实施包括5G信息通信网络、新一代超算中心等数据智能基础设施在内的“基础设施保障建设工程”，包括超前布局6G等前沿技术、突破集成电路等卡脖子技术、加强人工智能等核心技术引领能力在内的“数字技术创新筑基工程”“数字产业协同提升工程”“农业工业服务业数字化转型工程”等9项重点工程，打造全国数字经济发展的先导区和示范区。

释放活力 “两区”政策助力数字经济发展

一年以来，北京市上下抢抓“两区”建设的重要机遇，在政策、制度、项目等方面都取得了新的突破。北京市人民政府副市长杨晋柏介绍，一批高含金量的政策率先实施。截至目前，“两区”方案251项任务清单中，已落地任务202项，实施率达到了80.5%。技术转让企业所得税优惠、高新技术企业认定、“报备即批准”等政策落地实施，跨国公司本外币一体化资金池试点等创新政策在京“破冰”，累计落地全国首创性、首批性政策创新成果17项。

毗邻首都国际机场的天竺综保区正在积极探索发展跨境数字贸易业务。其中，全国首创的“免税、保税和跨境电商”政策衔接试点在此落地，帮助免税品经营企业实现了“线下免税品销售，线上跨境电商销售”的多元化经营模式；同时，开展跨境电商B2B出口改革试点，为国内企业大规模出口商品实现一次登记、一体通关、自动比对、便利退货，全程通关无纸化，申报清单更加精简便捷。政策的落地为企业带来了实实在在的实惠，也为跨境数字贸易的发展装上了“加速器”。

“欢迎您使用数字人民币付款。”“两区”建设一年来，海淀区积极推进法定数字货币试验区建设，目前已有超过5000家商户可以受理数字人民币。

在本届服贸会上，数字人民币也频频受到关注。滑雪手套、冬奥特色徽章、智能手表等形态多样的数字人民币钱包让人眼前一亮，还有“数字人民币咖啡机”亮相，不断拉近数字货币与百姓的距离。此外，现场还打造了一条数字人民币大道，汇集文创、无人超市、移动便利店、老字号等消费场景，观众可以现场体验数字货币便捷购物，感受北京数字经济发展新活力。

如今，北京正在积极打造北京数字贸易示范区，从试验区到示范区，将为全国服务业改革创新、扩大开放积累更多可复制可推广的经验。

创新引领 打造全球数字经济发展“北京标杆”

“北京要打造中国数字经济发展‘北京样板’、全球数字经济发展‘北京标杆’，建设全球数字经济标杆城市。”北京市经济和信息化局相关负责人介绍。

前不久，《北京市关于建设全球数字经济标杆城市的实施方案》（以下简称《方案》）发布，明确北京市将分三个阶段推进建设，到2022年进一步巩固国内数字经济标杆城市地位；到2025年成为国际先进数字经济城市；到2030年建设成为全球数字经济标杆城市。

《方案》显示，通过5至10年的接续努力，北京将打造引领全球数字经济发展的“六个高地”。包括：城市数字智能转型示范高地、国际数据要素配置枢纽高地、新兴数字产业孵化引领高地、全球数字技术创新策源高地、数字治理中国方案服务高地、数字经济对外合作开放高地。

数字经济与市民生活息息相关。根据《方案》，北京将建设数字城市“生命线”，全面推进水、电、气、热等表具智能化改造，建设高感知密度的智慧楼宇、智慧小区。在医疗方面，将构建健康管理、疾病诊疗、康复保健、养老服务一体贯通的新型健康服务体系；推动研发生产智能医学影像设备、手术机器人、康复机器人、AI辅助诊断系统等智能医疗设备，推动可穿戴设备和诊疗设备普及化应用。

在网络基础设施方面，北京将加快推进双千兆计划，实现千兆入户和5G网络全覆盖，建成新一代数字集群专网、高可靠低时延车联网、工业互联网、卫星互联网等。据了解，北京超前布局领先一代的数字技术创新中就包括超前布局6G网络，加快突破太赫兹通信、智能超表面、6G无线网络架构和信道模型与仿真等技术，协同开展6G相关的高端芯片、核心器件、仿真验证平台等攻关研制。

拥抱数字经济，开拓发展之道。2020年北京数字经济增加值为1.44万亿元，占GDP的比重达到了40%。北京是中国数字经济的创新源头、开放源头，是数字经济发展的领军城市，数字经济正成为撬动北京发展的重要杠杆。

(责编：李楠桦、高雷)