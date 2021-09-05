人民网北京9月5日电 （记者何旭、孙博洋）“在‘三农’领域，电子商务在促进农产品上行、推动农业数字化转型升级、带动农民就业创业、改善提升农村风貌等方面成效显著。”2021年中国国际服务贸易交易会举办期间，商务部电子商务和信息化司二级巡视员朱炼在2021中国电子商务大会的“数商兴农”论坛上如上表示。

电子商务助农成效显著 自身也获益颇多

朱炼在发言中表示，“数商兴农”需要把握好振兴与创新的关系，统筹好乡村振兴战略、创新驱动发展战略的实施。

朱炼认为，随着新一轮科技革命深入开展，党和国家大力实施创新驱动发展战略，以电子商务为代表的数字经济蓬勃成长，各领域数字化变革风起云涌。在“三农”领域，电子商务在促进农产品上行、推动农业数字化转型升级、带动农民就业创业、改善提升农村风貌等方面成效显著，疫情防控常态化以来，在稳定市场供应、缓解农产品“卖难”等方面作用积极。

“十三五”时期，全国农村网络零售额由2016年的0.89万亿元增长到2020年的1.79万亿元，年均增长率为19.1%。2020年国家级贫困县网络零售总额达3014.5亿元，同比增长26%。

“我们看到，电商在助力乡村振兴，服务经济社会全面发展的同时，自身也实现跨越式发展。”朱炼表示。

商务部门探索新模式搭建新平台 推动电子商务助农

朱炼在发言中介绍，过去几年，商务部认真贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，积极促进电子商务发展，着力挖掘和充分发挥电子商务在扶农助农、助力乡村高质量发展方面的作用和优势，取得了显著成效。

一是创新探索了电商扶农助农模式。商务部指导中国电商扶贫联盟，通过公益化与市场化相结合的方式开展扶农助农，持续开展农产品认证帮扶、品牌推介洽谈、产销对接等工作，加快农产品标准化、品牌化、网络化进程。5月，我们指导联盟升级为中国电商乡村振兴联盟，联盟成员达到了34家，帮扶范围进一步扩大，帮扶举措进一步加强。

二是创新搭建网络消费平台。商务部连续三届举办“双品网购节”，在年初首次举办了“2021全国网上年货节”，指导地方、电商企业等广泛参与，帮助传统电商、直播带货等网络销售渠道加速下沉，更多优质消费品进入农村市场，推动“以节兴市、以节兴商、以节聚势”。

三是加强示范创建引导。商务部将乡村振兴有关指标纳入国家电子商务示范基地评价体系，截至2020年底，127家国家级电子商务示范基地吸纳农民工就业9.76万余人，超9成示范基地开展电商扶贫工作。

四是培养农村电商人才。2019年以来，商务部推动全国电子商务公共服务平台建设应用，开展惠民惠企行动，统筹电商平台、专业培训机构等多类服务资源，面向涉农主体在内的广大中小企业和个人，免费提供农村电商课程和相关服务。

实施“数商兴农”行动 农村市场大有可为

“展望未来，我们面对的是中国经济发展进入新常态、世界经济发展进入转型期、世界科技发展酝酿新突破的发展格局。应变局、开新局，守好“三农”基础是‘压舱石’。构建新发展格局，把战略基点放在扩大内需上，农村有巨大空间，大有作为。”朱炼在发言中表示。

朱炼表示，下一步，商务部以《“十四五”电子商务发展规划》为主线，将在数字商务框架下持续推动实施“数商兴农”行动，统筹农村高质量发展和电商高质量发展的需求，强化指导，汇聚力量，聚焦“三农”，发展服务农村的农村电商新基建，指导地方建设智慧仓储、产销地冷链设施，鼓励对农村传统零售终端进行数字化改造；打造服务农业的农产品网络品牌，开展农产品认证资助和市场推广运营，推动电商平台与农产品企业对接合作；开展服务农民的电商人才培育，发挥电子商务继续教育基地、示范基地、电商直播机构、数字商务企业作用，培养创新创业人才。

(责编：李楠桦、高雷)