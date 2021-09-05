新华社合肥9月5日电（记者徐海涛）记者从中国科学技术大学获悉，近期该校教授吴长征、吴恒安等人合作研究，合成了一种超小尺寸的铂基金属间化合物电催化剂，使用该催化剂组装的质子交换膜燃料电池实现高功率放电和长久循环稳定性，在30000次循环耐久性测试后仍能维持81.5%的放电功率。

作为一种新型能源，质子交换膜燃料电池具有放电功率大、无污染等优势。铂基金属间化合物因其结构稳定等优势，是下一代燃料电池的商用氧还原催化剂体系。但一直以来，铂基金属间化合物存在颗粒尺寸较大等问题，导致铂利用率和质量活性降低，成为制约燃料电池性能提升的关键瓶颈问题之一。

近期中科大研究团队合成了多种超小尺寸铂基金属间化合物颗粒，组装出的燃料电池具有很高的功率密度。在耐久性测试中，经过30000次循环仍能维持81.5%的放电功率。

日前，《美国科学院院报》发表了该研究成果。

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