5日，北京证券交易所三大基本业务规则——上市规则、交易规则和会员管理规则开始征求意见。

以上规则是按照证券法规定，证券交易所需要制定的三大规则，构建了证券交易所的基本制度框架。

全国中小企业股份转让系统官网截图

从上市规则来看，一方面接轨现行上市公司主要监管安排，保持各证券交易所监管标准的总体一致性。另一方面，按照新三板精选层各项制度基本平移的总体思路，形成了契合创新型中小企业特点的差异化制度安排。同时，还与注册制下更加市场化的发行上市制度相衔接。

其中，上市规则在现金分红、股权激励等方面实行更加灵活、有弹性的监管要求。例如，对现金分红比例不作硬性要求，鼓励公司根据自身实际“量力而为”；对于股权激励，允许在充分披露并履行相应程序的前提下，合理设置低于股票市价的期权行权价格，以增强激励功效。

在交易规则方面，北京证券交易所整体延续新三板精选层相关安排，体现中小企业股票交易特点，确保市场交易的稳定性和连续性。

其中，实行30%的价格涨跌幅限制，给予市场充分的价格博弈空间，保障价格发现效率。上市首日不设涨跌幅限制，实施临时停牌机制，即当盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌达到或超过30%、60%时，盘中临时停牌10分钟，复牌时进行集合竞价。

同时规定，竞价交易单笔申报应不低于100股，每笔申报可以1 股为单位递增。

会员管理规则方面，北京证券交易所探索与公司制交易所相契合的会员管理制度，重点明确了对会员交易风险控制、客户管理、交易信息使用和技术系统管理等方面的要求，强化监督机制。

此外，记者了解到，北京证券交易所的基本业务规则主要分为两类：一类是此次公开征求意见的上市、交易和会员管理三大规则；另一类是落实北京证券交易所试点注册制，履行审核职能所需要的相关规则，将于近期公开征求意见。

(责编：岳弘彬、曹昆)