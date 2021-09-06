本报记者 郝迎灿

大兴镇群众在北沙坨子植树。

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8月24日，无人机航拍冯德新栽种的4000亩林地面貌。

泰来县融媒体中心供图

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位于黑龙江、吉林、内蒙古交界处的黑龙江省泰来县属于科尔沁沙地及周边治理区亚区，曾经沙化严重。当地坚持造林治沙40余年，积极探索多种治沙模式，有效控制土地沙化进程，生态环境持续向好。截至2020年底，泰来县有林面积达76.8万亩，森林覆盖率由1978年的3.7%上升到现在的14%。

晨曦尚微，一鸟蹁跹而至。岸边的芦苇丛旁，已等候多时的赵洪君接连按下相机快门，定格下水鸟的身形。“青头白眼，褐羽白腹，是青头潜鸭无疑！”赵洪君是黑龙江省泰来县文联主席，爱扛着相机到泰湖国家湿地公园拍鸟，这已是他连续第三年捕捉到国家一级重点保护野生动物青头潜鸭的动人身姿。

“这里以前是城东有名的碱水泡子，夏天有臭味，冬天黄沙四起，经过多年的造林治沙和生态补水，才有了现在的湿地公园。”赵洪君说。

位于黑龙江、吉林、内蒙古交界处的泰来县属于科尔沁沙地及周边治理区亚区，沙化土地面积一度达150万亩；而今，泰来县通过治沙造林，森林覆盖率由1978年的3.7%上升到现在的14%，64万亩人工林构筑起一道绿色屏障。

植树造林，有效阻断科尔沁沙地东扩通道

上世纪六七十年代，泰来县克利镇克利村张老窝棚屯的50多户村民忍受不了风沙，一户接一户选择了搬离。

1974年，时年19岁的冯德新带着3个弟弟到克利村投亲落户。“一张嘴，牙花子上全沾着黄沙。”冯德新说。

面对被沙丘蚕食的耕地，冯德新看在眼里、疼在心里。1985年，四兄弟下定决心承包下张老窝棚4000亩沙地种树治沙。冯德新回忆：“当时马车翻不过沙丘，人拉肩扛运苗送水；刚挖好的树坑被风沙掩埋，只好接着再挖；栽下的树苗旱死，就第二年补种……”

而今，4000亩沙地早已遍植白杨青松，30多年前栽下的小树已亭亭如盖。聊着聊着，冯德新钻进林子采了一捧蘑菇出来。“晚上可有口福了。”他说。

防沙治沙造林海，不止一个冯德新。1978年，三北防护林工程启动，泰来县委、县政府就开始在全县规划建设农田防护林和防风固沙林。“为调动全社会参与防沙治沙的积极性，县里对外发包荒山，搞民营造林，出现了很多家庭林场。”泰来县林草局林业工作总站站长李连海说。

李连海1985年从学校毕业后主动申请回到老家林业部门工作，是泰来县数十年推进造林治沙工作的参与者、见证者。“那时下乡就一辆自行车，一去就是10多天，跟农民同吃同住同劳动。”李连海言语间颇为自豪。

经过多年努力，曾经困扰泰来县几代人的黄沙，如今已被一道道绿色屏障遏制。截至去年底，泰来县有林面积达76.8万亩，林木总蓄积量达616万立方米，有效阻断了科尔沁沙地向东扩张的通道。泰来县林草局局长董光说，曾经“十年九春旱、春旱连夏旱”的现象基本消失。

探索精准治沙模式，合理开发利用沙地

泰来县大兴镇时雨村赵地房子屯东北方向，面积超过500亩的半流动沙丘“北沙坨子”，曾是李连海心中的痛。

“治理前，‘北沙坨子’以每年4到5米的速度向西南方向推进，最近处距村屯不足百米。”李连海说，“2000年后曾相继实施3次造林工程，但均以失败告终。”

采取措施，治理风沙。2015年4月，在总结经验教训的基础上，泰来县决定采用“封闭式精准治沙”方式，再一次对“北沙坨子”进行治理。

当地先用草方格固沙，再选择先锋树种营造混交林，并建造工程围栏，防止人畜破坏，采取人工造林和封山育林相结合的方式，有效控制土地沙化进程。为解决浇水难题，当地采取了“针刺式压力注水法”——把空心铁管制作成注射针头状，上面利用水管直接与水泵连接，把铁管针头插到苗木根部，再缓慢向上移动铁管，水自下而上将整个苗穴浸透，能做到随旱随浇，确保苗木成活。

果不其然，当年造林苗木成活率、保存率均达到85%以上。6年过去了，“北沙坨子”绿树成行、绿草茵茵，早已变了样子。

在多年的造林治沙实践中，泰来县始终围绕“强生态、调结构、提质量、上效益”这一主线，相继探索出“庄园式”“全封闭式”“低密度混交式”等多种精准治沙模式，初步形成了网、带、片与乔、灌、草相结合的沙地治理格局。

在江桥镇齐心村“庄园式”治沙开发区，无人机升上半空，控制终端的显示屏上，数十个百亩大小的绿色方格尽收眼底。20年前，这里还是一片寸草不生的黄沙地。“通过连片营造小网格的固沙林网，网格内迁入农户从事农牧业生产，形成林果粮草、种养结合的生态经济体系，从而达到规模治理和开发利用沙地的目的。”江桥镇副镇长王福庆说。

近年来，为解决半干旱沙区“造林不成林、成林不成材”的问题，泰来县林草局又逐步摸索出一种新的造林模式：“低密度混交式造林”，窄带宽行、针阔混交、林药间作。

“通过精准测算地表水、地下水资源量和降水补给量，依据植物的耗水特性和不同生长阶段对水的需求，合理确定造林密度。”李连海说，“在节水的同时，还能增大林下空间发展经济作物。”

生态环境持续向好，绿色产业不断发展

随江桥镇先进村58岁的奚秀志登东山远眺，只见农田万顷、林网纵横。“‘泰来县大沙包，风一刮地就撂，春种三遍地，难得半成苗’的日子一去不返了！”奚秀志欣慰地说。

沙土地里刨来的吃食填不饱肚子，奚秀志在外打工闯荡了大半辈子。2017年，他回到老家，成了名生态护林员，专职看护500亩树林。妻子也被村里聘为保洁员，两人年收入过万元，第二年顺利脱贫。“年轻时被风沙逼着背井离乡，没想到现在吃上了‘护林饭’。”奚秀志感慨，“像我这样的生态护林员，全县有695个，通过巡林护绿有了份稳定收入。”

经过数十年的造林治沙，泰来人逐渐开始享受到生态红利。“过去5年，畜牧养殖加工、健康食品、绿色能源三大主导产业不断壮大，全县投资建设产业项目146个，累计完成固定资产投资108.5亿元。”泰来县县长郑德利说，2019年5月，泰来正式退出贫困县序列。

碧波荡漾，白鹭翔集。泰来镇宏程村白鹭湖畔，一个集葡萄种植、红酒酿造、温泉康养于一体的项目正在紧张施工中。“村里正在规划依托田园综合体项目发展乡村旅游，明年5月项目正式运营后，将至少能有160名村民吃上旅游饭。”宏程村党支部书记张树库说。

(责编：岳弘彬、郝江震)