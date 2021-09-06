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原标题：2021服贸会展现新时代科技感、文化味、时尚范儿

只见一位外籍人士在一台中国银行的数字人民币兑换机前，验证护照身份之后，将一张面值几十元英镑纸币投入机器。瞬间，屏幕上显示当日外汇兑换比率，几秒钟后，机器“吐出”一张卡，其上电子墨水印着兑换后人民币的金额。“用这张卡，您可以在即将到来的冬奥会期间消费使用，比如在星巴克买杯咖啡。”旁边的工作人员介绍说。9月5日，在2021年中国国际服务贸易交易会迎来首个公众开放日之际，由北京丰台区与中国人民银行数字货币研究所在首钢园联合打造的数字人民币大道备受关注，观众欣喜地体验数字人民币带来的便捷服务。

迄今服贸会已成功举办七届，是全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，也是展示“中国服务”的重要窗口和平台。2021年服贸会以“数字开启未来，服务促进发展”为主题，聚集数字经济、碳达峰碳中和等全球热点趋势，致力于与各方共同应对疫情全球蔓延的挑战，为促进世界经济恢复，提振全球发展信心作出贡献。

潮玩盲盒、网游电竞、数字音乐、网络新视听、数字文旅、国潮文创、新生代漫画等潮流时尚文化新产品新服务，在文旅服务专题展中全面展示5G、超高清、数字可视化、智能交互、触控体感等“硬核科技”系列。特别是鲸世科技打造的“浮天·若梦”主题展，还原莫高窟敦煌数字博物馆场景，通过藻井穿越之门带着观众感受梦幻飞天神话；腾讯带来王者荣耀与腾讯AI Lab在游戏场景下的研究成果——策略协作型AI王者绝悟，让用户在体验仓内与AI对战博弈，令人大饱眼福。

北京市委宣传部常务副部长赵卫东介绍，文旅服务专题展集中展示文化产业和旅游产业的新产品、新技术以及文化贸易的新服务、新业态，是本届服贸会8个专题展中参展企业和机构数量最多的专题。

走进冬博会延庆展区，映入眼帘的是国家高山滑雪中心“雪飞燕”和雪车雪橇中心“雪游龙”的实景沙盘，室内造雪机制造的雪花纷飞飘落“赛道”等，引人驻足感受冬奥会延庆赛区的冰雪魅力。

引人瞩目的是滑雪世界冠军郭丹丹也来到现场，见证中关村延庆园与聚动力（北京）体育发展有限公司签订意向入驻框架协议。现场，12家企业展出近20项体育科技及智慧应用产品，其中有一些已经直接参与到冬奥会服务保障中。正如北京市体育局局长赵文所言，“体育产业在我国经济结构中的作用愈发重要，体育服务是体育产业的重中之重。”

合理营养是科学化训练的一项基础性、支撑性的重要工作。据康比特相关负责人介绍，“我们首次推出运动员智慧营养科训保障‘神器’：膳识智能台、移动智慧餐厅、智慧营养站，拥有图像识别、称重传感、人脸识别、物联通讯、云计算、大数据、智能硬件等最新信息化物联网智能系统，实现标准化、集约化，极大提升运动队工作管理效率。其中智慧营养站已率先在北京市专业体校投放使用。”

盛会拉开帷幕，丰硕成果可期。在本届服贸会上，一些科技公司展示了“黑科技”创新成果。叠加态展台的透明人工气候实验室颇为瞩目，里面两名观众正试穿叠加态材料制作的轻薄服装，在模拟零下30摄氏度环境中感受防寒服的保暖效果。“这是全球首款实现力学性能的纳米闭孔‘柔性’且‘透汽’的绝热新材料，使冬季服装厚度下降80%，保暖效果提高5倍，还具备防有害物质和抗菌功能。”北京叠加态技术有限公司首席科学家钟飞鹏介绍说。

最具国际元素的板块，当属第六届“炫彩世界——‘一带一路’沿线国家特色文化展示活动”，以服贸会为平台，吸引近30家外国驻华使馆和机构参与活动，通过多姿多彩的文艺演出、文化推介、展览展示等活动，诠释“我们在一起，就是炫彩世界”的活动理念，呈现出浓郁的国际化氛围、多元的文化交融、无界的交流方式等亮点。

好看、好听、好玩！2021服贸会展现新时代科技感、文化味、时尚范儿，不断优化，永不落幕……

(责编：赵超、陈键)