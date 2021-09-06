何宗渝 黄 兴 李晓婷

原标题：智能电动汽车迎来“黄金时代”

近日，在2021 i-VISTA自动驾驶汽车挑战赛赛场，参赛的自动驾驶汽车在真实道路上挑战“行人横穿马路”的交通场景。

观众参与其中的辅助驾驶系统挑战赛，吸引了“BBA”“蔚小理”以及长安、吉利、特斯拉等众多车企以热门在售车型参赛；最强“车脑”挑战赛以行人横穿、车辆干扰、车道合流、“鬼探头”等12个随机变化的场景，检验了参赛车辆的“聪明”程度……作为2021中国国际智能产业博览会的重磅赛事，已连续举办四届的i－VISTA自动驾驶汽车挑战赛，不仅见证了汽车智能化水平的提升，也折射出汽车技术的演进方向。

“从市场反应和赛事结果都能看出，中国企业在智能化领域已经拥有了不逊于国外企业的能力；叠加我们在电动化领域的技术进步和市场前景，中国汽车产业通过‘换道超车’，正迎来‘智能化+电动化’的‘黄金时代’。”多年从事汽车产业投资的国投创新投资管理有限公司董事长高国华说。

以长安汽车为例，今年1—7月，在PLUS系列、UNI系列多款智能化车型支撑下，长安自主品牌汽车销量突破100万辆、同比增长46%，同期长安新能源汽车销量同比增幅高达495%。截至目前，长安汽车已经销售智能网联汽车145万辆。

“‘双碳’目标、‘双循环’格局正在引领产业重构，汽车技术创新不断涌现、消费升级不断加速，以电动化、智能化为特征的新赛道已全面开启。”本届智博会期间，长安汽车董事长朱华荣发布了由长安汽车、华为、宁德时代联合打造的全新高端品牌“阿维塔”，并宣布3家企业将发挥各自在整车集成、软件科技和电池领域的优势，共同打造CHN平台，并将以CHN平台为基础在3年内开发11款全新的智能电动车型。

多位受访专家和企业负责人表示，传统汽车产业竞争格局正在被打破，逐渐形成了传统车企、造车“新势力”和ICT企业同台竞争、融合发展的新格局——比亚迪、吉利等企业主要依托自身创新能力不断探索，北汽、长安等企业与华为结为“同盟”，上汽则与阿里巴巴深度“绑定”；腾讯、百度、科大讯飞等ICT企业还发挥各自优势，在车载系统、高精地图、智能控制等领域持续发力，从大数据、云计算、工业互联网等方面助力汽车产业提升“智造”水平。

“中国电动汽车、智能网联汽车产销量已经全球领先，我们正在引领全球汽车的时尚消费和科技消费，中国品牌汽车将在国内市场乃至全球市场进一步提升竞争力。”朱华荣说。

汽车是规模最大的工业产业，产业链长、带动力强。中国汽车工程研究院股份有限公司董事长李开国表示，汽车产业向电动化、智能化转型升级的过程中，还将形成对城市智能化、道路智能化、交通管理智能化等多方面的牵引和带动，从而助力经济高质量发展、创造高品质生活。

(责编：赵超、陈键)