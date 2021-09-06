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商业化车路协同 智慧物流系统投入试运行

2021年09月06日08:07 | 来源：科技日报
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原标题：商业化车路协同 智慧物流系统投入试运行

　

　　在2021中国国际智能产业博览会上，由重庆两路寸滩保税港区管委会、中国电信重庆公司、联想集团、飞力达和重庆邮电大学共同打造的“5G+智能制造”无人化供应链共享协同平台宣布，重庆两路寸滩综合保税区商业化车路协同智慧物流系统投入商业试运行。该系统在商业试运行中已经实现生产、仓储、运输等环节全流程自动化、可视化管理，相比物流企业传统作业模式，可有效提高操作效率、操作准确度和库存周转率。图为近日在重庆飞力达供应链管理有限公司拍摄的自动驾驶货车前的激光雷达。 新华社记者 黄伟摄

(责编：赵超、陈键)

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