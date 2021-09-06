王延斌 通讯员 马文哲

原标题：农业“芯片”领域频破纪录，山东如何做到的

“2020年山东全省粮食总产达到1089.4亿斤，比上年增加18亿斤，连续7年稳定在千亿斤以上。”这是近日山东省政府新闻发布会透露的好消息。科技日报记者了解到，2021年夏粮再获丰收，总产、单产双创历史新高背后，山东种业创新力量功不可没。

据了解，近年来，山东省累计投入省级财政资金3.5亿元，支持了161项良种工程项目。在该工程支持下，主要农作物良种覆盖率达到98%以上，主要粮食作物品种基本实现自给；良种对粮食增产的贡献率达到47%，有力支撑了山东粮食产量连续多年稳定在1000亿斤以上；设施果菜品种改变了主要依赖进口的局面，替代进口率达80%以上；部分畜禽品种有望实现国外品种替代，重大育种基础研究实现点上突破。

无论是粮食连年增产，还是蔬果畜禽实现国产供给，其背后是山东省科技厅在推动种业创新道路上的清晰思路——瞄准解决种源“卡脖子”关键问题，坚持“项目—人才—平台—基地”一体化原则，健全完善种业创新体系，引领支撑山东省种业创新持续走在全国前列。

2100余个农作物新品种出自山东，“破纪录”是常态

粮稳天下安，良种是关键。近几年，山东不仅选育出了像济麦22、济麦23等为代表的高产品种，还选育出了能替代进口的超强筋小麦品种济麦44和济糯116。

实际上，在农业新品种研发上，山东人向来善于“破纪录”。

记者了解到，山东培育了农作物新品种2100余个，形成了济麦、登海、希森等系列品牌；济麦22推广面积连续九年蝉联全国第一，累计达2.7亿亩；济麦44、济麦229入选我国超强筋小麦品种，品质可与进口强筋小麦相媲美；山农28小麦2020年实打单产856.9公斤，创下全国新高；鲁单、登海等8个品种入选“荣誉殿堂”玉米品种……

支撑新品种不断涌现的力量，也在于生物育种基础研究接连突破。

山东农业大学孔令让团队抗小麦赤霉病成果入选2020年中国十大科技进展，为解决世界性难题找到“金钥匙”；山东省农科院李根英团队研发了小麦基因转化技术体系，最高转化效率达到90%，转基因再生苗阳性率达到100%，达到国际领先水平；中国海洋大学包振民院士团队创建了国际上首个基于最佳线性无偏预测的贝类遗传评估系统，成为支撑我国水产种业发展的核心技术……

一粒高质量的种子面世，背后离不开平台的推动力。

截至目前，山东建成了1家国家重点实验室、6家国家级工程技术研究中心（涉农类全国共30家，山东省居首位），建设潍坊现代农业省实验室、小麦技术创新中心等10家省级协同创新育种平台；全省育种科研人员1100多人，涌现出赵振东、包振民、束怀瑞、李登海等专家领衔的高水平育种创新团队；大批企业牵头或参与良种项目，引导各类创新要素向重点优势企业集聚。

种业创新走在前列，敢干、实干、巧干很关键

种业“芯片”是事关农业产业的源头性、基础性、战略性核心产业。作为农业大省，山东省一直在探索科技发力，推动种业创新走在全国前列。

改革新政是推动种业创新的动力。山东研究制定了《关于加快推进现代种业创新发展的实施意见》等众多新政，加快推进现代种业创新发展。此外，他们坚持问题导向和目标导向，实行良种项目揭榜制和专家组阁制，优先支持企业牵头承担项目，按品种由首席专家整合高校院所和企业优势资源组建创新团队，实施种业全产业链科技攻关。

搞良种攻关，资金必须保障到位。山东推行良种工程研发投入倍增计划，今年拟投入不低于2亿元，力求实现全省主要良种在研项目全覆盖，而“稳定支持”是关键词。

屈指算来，山东省已经连续27年支持实施农业良种工程，表现出对农业“芯片”研发的重视。而今年，山东会扩大良种工程规模，每个重点领域遴选1—2个核心创新团队和领军企业，加快建设重点实验室、技术创新中心、创新创业共同体、作物育种加速器等各类育种协同创新平台，统筹省科技创新发展资金，持续稳定支持种业创新发展。

面对种源“卡脖子”的短板问题，山东正编制《山东省“十四五”种业科技创新发展规划》，意在发现突出问题，解决关键问题。

当前，种子产业已经进入以自主创新为主动力的发展新阶段，迫切需要通过新型育种技术平台破解当前传统育种的困局。

在这一方面，山东将加强前沿生物技术研究应用。他们依托农业生物育种技术团队，重点开展高通量、规模化、系统性的表型和基因型精准鉴定，筛选有价值的新种质，发掘分子标记及功能基因，建立现代育种技术体系，突破种源“卡脖子”技术。

(责编：赵超、陈键)