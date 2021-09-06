蔺紫鸥

原标题：首钢园：百年工业遗存的华丽“转身”

芳草茵茵背后是巍然耸立的烟囱，锈迹斑驳的厂房对面是现代化展馆——曾经的工业遗存被赋予了新的功能，这是本届服贸会专题展场馆的新奇景象。

与往届不同，今年服贸会首次设置“双会场”，启用首钢园作为专题展场馆，将现代会展和工业风貌、自然景观深度融合，充分发挥服贸会的创新发展和辐射带动作用。百年工业遗存与服贸文化、奥运元素相遇，为观众带来全新沉浸式会展空间体验的同时也使工业遗存重新焕发生机与活力。

打造沉浸式创新会展空间

服贸会首钢园场馆群以工业遗址中的原焦化厂和四高炉区域为核心建起15个展厅，占地面积约9.4万平方米，打造具有强烈公园属性和游历感的新型会展空间。展区内设有文旅服务、教育服务、体育服务等八大专题展，充分展示各领域在数字化、网络化、智能化发展趋势下的新技术、新模式、新成果。

曾经的脱硫车间、除尘车间、泵房等众多工业建筑物，成为媒体中心、会议室、餐饮等服务配套设施，让人们在沉浸式会展空间体验中感受工业风貌和历史文脉的延续。

新建展馆在结构形式上也与工业风貌相融。展馆设计遵循绿色低碳原则，钢结构展馆外墙采用新型材料U型玻璃，在自然采光的同时还能起到保温隔热的作用。14、15号展馆更是创新设计为开放式展馆。“服贸会为首钢园周边的工业遗存增加了很多现代化、科技化的元素。”位于14号展馆的Keep展台负责人刘颖说，“我们的展台设置了很多互动式体验项目，观众在开放式展馆中参与体验，就仿佛置身于工业风的公园中运动一样，感觉非常棒。”

鲜明的冬奥元素引人入胜

北京冬奥已进入倒计时，作为北京2022年冬奥组委的办公地及冬奥滑雪大跳台正式比赛场馆，首钢园区有着鲜明的冬奥元素和体育元素。本届服贸会首次将冬博会纳入体育服务专题展，在全面展示北京冬奥会筹备进展的同时，也为观众带来真冰秀场、虚拟视频（AR）滑雪、造雪屋和仿真雪越野滑雪等体验活动，展现全球最前沿的冬运装备、冰雪技术、冬运文化。

在长白山展台，LED大屏将天池的美丽风光带到展会现场，让观众近距离感受长白山粉雪的魅力。展台中的VR滑雪设备旁排起了长队，滑雪体验再次被虚拟现实技术刷新。只需握好把杆，在踏板上晃动身体，就能在游戏中以灵动身姿翻越一道道障碍，驰骋陡峭的滑道。

作为本届冬博会的主宾国，意大利带来了占地近500平方米的国家展台，意大利国家旅游局、威尼托大区和20余家机构与企业展示了冬季运动装备、冰雪技术设备、冬季旅游资源等丰富展品。意大利天冰集团打造了梦幻冰雪场景，纷扬的雪花从造雪机中簌簌而落，吸引观众驻足。据介绍，运用造雪机，只需10小时就可以把一个3000平方米的展馆变成半米深的雪场。中国意大利商会主席保罗·巴颂尼说：“中国不断增多的滑雪场和冬季运动公园，为意大利相关制造业，特别是扫雪机、造雪机和造雪系统等领域的供应商提供了难得的商机。”

在奥地利展台，城市滑雪一站式空间SNOW51搭起了小型滑雪场，观众只要提前线上预约就可以在专业教练的指导下安全地享受滑雪的乐趣。刚刚结束体验，正在脱雪鞋的几位观众兴奋地向记者表示，今天不仅学会了站立等简单的动作，而且还体验了下滑、变速等难度较高的专业动作。跟自己去滑雪场相比，这样的体验有趣又安全。在小型滑雪场对面，奥地利索道缆车制造商多贝玛亚公司带来的缆车也吸引了众多观众围观。在2022北京冬奥会上，多贝玛亚将为延庆及张家口赛区提供索道设备支持。参展商表示，中国幅员辽阔、山地众多，旅游和滑雪的市场前景非常广阔，尤其是在2022北京冬奥会之后，冬季运动将吸引更多人参与，他们对中国的索道市场抱有很大期望。

(责编：赵超、陈键)