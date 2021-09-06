原标题：新三板改革持续深入 北交所将横空出世

“北交所解决了精选层转板审核出口”“复制科创板经验，做活交易市场。有好企业、有资金、有交易，北交所就能搞起来！”……

9月2日晚，元旭半导体科技股份有限公司董事长席光义连发几条有关“新三板改革”“成立北京证券交易所”的朋友圈。

元旭半导体正是北交所将重点服务的专精特新“小巨人”企业之一，席光义的激动之情溢于言表。

当晚，国家主席习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞中宣布，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

这不仅为深化新三板改革指明了方向，标志着聚焦服务中小企业创新发展的新三板站上改革的新起点，更是对资本市场更好服务构建新发展格局、推动高质量发展的新的重大战略部署。

释放持续改革信号

“深化新三板改革，设立北京证券交易所，是资本市场更好支持中小企业发展壮大的内在需要，是落实国家创新驱动发展战略的必然要求，是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措。”证监会负责人就深化新三板改革设立北京证券交易所答记者问时强调。

事实上，近年来，新三板深化改革的脚步从未停止。

2012年8月22日，证监会同意组建全国中小企业股份转让系统有限责任公司；

2013年1月16日，全国股转公司正式揭牌运营；

2013年12月，国务院明确全国股转系统全国性公开证券市场的市场性质；

2016年6月27日，新三板首次实施分层制度，挂牌公司分为基础层和创新层；

2019年10月25日，证监会宣布启动全面深化新三板改革；

2020年3月1日，新证券法进一步明确新三板作为“国务院批准的其他全国性证券交易场所”的法律地位；

2020年7月27日，新三板精选层设立，首批企业晋层；

……

业内人士分析，新三板近年来的一些改革措施，取得了比较好的成效，吸引了一批优质中小企业挂牌交易，为进一步深化改革打下了坚实基础，此时强调“深化新三板改革，设立北京证券交易所”可谓水到渠成。

中原证券研究所负责人牟国洪认为，北交所的设立意义重大。一是充分彰显国家对提升直接融资比重的迫切希望，证券市场将在我国经济发展中承担更大功能；二是释放了持续深化改革信息；三是北交所的定位将进一步有助于加快我国经济高质量发展步伐和经济结构转型力度，解决创新中小企业融资问题从而提升其就业质量和收入水平，助力加快实现内循环为主的发展格局，长远看对实现共同富裕将具有积极意义。

给掌握硬核技术的中小企业更大舞台

无疑，设立北京证券交易所，新三板将形成一个服务中小企业更加专业化的平台，让越来越多的创新中小企业、专精特新企业得到多层次资本市场的助力。

证监会强调，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。

最直接最快享受到政策利好的就是新三板精选层企业，不用再通过转板上市就可以直接升级为上市公司了，可享受到与沪深A股上市公司一样的待遇。之后通过精选层的传递效应，可拉动创新层企业积极申请成为精选层企业；可带动基础层企业快速成长跻身创新层；让新三板内部三层的层层递进效应更加明显。

“新三板改革，其实就是让真正掌握硬核技术的企业能够获得资本市场的支持。”清华大学技术创新研究中心主任、经济管理学院教授陈劲分析，传统资本市场过度重视财务绩效，使得很多企业关注经营但忽视核心技术开发，导致拥有核心技术的企业没能得到资本市场的有效支持，所以需要加强资本市场的改革。

在陈劲看来，此前，中小企业可能比较重视市场开拓、经营管理，但是关注社会责任、服务国家战略有所不足。此次服贸会上，习近平主席对新三板改革和设立北交所的强调，意味着中小企业创新创业发展要和国家的大政方针、战略需求相结合，在践行企业的社会责任方面做出表率。

证监会在谈到北交所的“三个目标”时特别强调，要培育一批专精特新中小企业，形成创新创业热情高涨、合格投资者踊跃参与、中介机构归位尽责的良性市场生态。

实际上，在7月底召开的中央政治局会议上，就释放出“发展专精特新中小企业”的重磅信号。

专精特新中小企业是补链强链的重要力量，对解决“卡脖子”难题意义重大。

“专精特新”并不是一个新概念，早在2011年就已提出。不过可以明显看到，近年从部委重金支持奖补、到高层会议密集部署再到资本市场重磅支持，专精特新中小企业培育已上升到前所未有的高度。

陈劲以天瑞重工、舜宇光学为例，这两家就是分别在磁悬浮技术、光学仪器领域掌握了核心技术的中小企业。“新三板将对拥有核心技术、突破性技术和颠覆性技术的中小企业给予重点支持。”他说。

不久前，工信部公布第三批专精特新“小巨人”企业名单，共2930家企业上榜。自2019年以来，全国已累计公布三批、共4762家中小企业入选。

“中小企业应该成为新技术的策源地，他们是创新中很活跃的部分。今后我们发展的思路，要从产学研协同创新，过渡到产学研加上大中小企业的融通创新发展。”

在陈劲看来，大企业的优势是资本实力和竞争力较强，而在颠覆性技术开拓、突破性的技术创新方面，实际上中小企业更能发挥作用，更有优势和潜力。

“此次深化新三板改革，设立北京证券交易所，一方面是引导中小企业服务国家战略需求，另一方面是发挥中小企业自身优势方面给出了足够的发展空间。”陈劲总结。

陈劲认为，改革后的新三板与科创板、创业板是互为补充的关系，意在让有核心技术、有竞争力的中小企业获得资本市场支持。

期待更多创新措施尽快落地

陈劲解释说，北京不仅是全国的政治经济文化中心，也正在加快建设有影响力的国际科技创新中心。

“实际上，北京高技术中小企业的数量和质量都是全国最高的，今后应进一步发挥这些中小企业的创新势能。”陈劲表示，北京拥有全球为数众多的创业园区和高科技公司，一定要进一步营造创新友好的金融环境，充分发挥北京科技型中小企业的优势，助推北京科创中心的建设。

此前新三板的一个主要问题是流动性太差，对此，陈劲建议，像资产的流动性方面，就不应固化为传统的财务资本，也要把非财务的资本如知识产权、核心技术、研发团队等“无形”资本纳入其中。

牟国洪则认为，伴随北交所落地，预计将从顶层设计制度层面对上市企业层面进一步优化，交易层面预计将在现有新三板制度上进一步优化，同时将充分借鉴科创板注册制等成功经验，在加强投资者教育和风险预警的基础上考虑适当放宽个人和机构投资者的入市门槛，多管齐下解决流动性不足问题。

长期关注新三板发展的中国科学技术战略发展研究院研究员魏世杰则表示，期待能够有更多创新的机制和产品依托北交所开展，“中小企业对金融的需求相对规模小个性化强。因此，中小企业对金融创新的需求更加迫切，北京证券交易所有很多想象的空间，股权众筹、高收益债、知识产权融资等创新产品以及私募股权交易、终身保荐人等创新制度或可依托北京证券交易所开展。”

魏世杰特别指出，“终身保荐人制度对中小企业的辅导、信息披露等都是一个不错的制度，非常适合新三板以及未来的北京证券交易所。”（记者 操秀英 刘 垠）

(责编：赵竹青、陈键)