刘坤 訾谦

原标题：看看服贸会上的科技元素

模特在展示最新款滑雪装备。本报记者 张云摄/光明图片

在体育服务展馆的SNOW51展区，观众在专业教练的指导下体验高山滑雪模拟机。本报记者 张云摄/光明图片

本届服贸会上，游客在开放的京津冀展区参观。本报记者 张云摄/光明图片

2021年服贸会期间，百年首钢园“变身”专题场馆，有着岁月痕迹的工业遗存与时尚前沿的服务产品相得益彰。编钟互动表演、5G非遗直播、“一带一路”沿线国家特色文化展示活动、来自世界各国的文创产品……在首钢园文旅服务展区，集中亮相的文旅服务和产品，精彩纷呈的互动体验活动，吸引大量观众前来“打卡”。

文旅服务，关乎百姓幸福。新冠肺炎疫情之下，世界文旅市场及发展有哪些新变化、新趋势？未来如何抓住新机遇，实现可持续发展？让我们一起从服贸会寻找答案。

1、文化味、科技感扑面而来

观赏形态各异的“兔儿爷”、京剧脸谱；聆听身穿清秀淡雅汉服的表演者吟诵诗歌；跟着非遗工艺大师走进5G直播间畅游奇妙的非遗世界；选择电影片段体验电影配音的乐趣……走进首钢园文旅服务展区，文创书香、戏剧艺术、博物馆“国潮”之美等渐次映入眼帘，浓浓的文化味、科技感扑面而来。

而在位于国家会议中心的故宫博物院展台，人气同样旺盛。有的观众在“数字多宝阁”欣赏文物的超高清三维模型，有的在“名画记”浏览《清明上河图》……

不少观众发现，今年服贸会上，5G、大数据等技术手段广泛应用，文旅服务体验变得更加智慧、更加便捷。

“我们展出了全景故宫、数字文物库、VR（虚拟现实）剧场、‘数字故宫’小程序等多个项目，展现故宫博物院在运用数字化技术进行文物保护、服务社会公众等方面的最新成果和应用场景。”故宫博物院数字与信息部副主任于壮说，近年来，故宫博物院积极进行数字化转型，让普通游客可以在线上随时随地“云游”故宫、赏文物、看展览、查资料。

正如于壮所说，科技是文化的“翅膀”，可以让文化飞得更高、飞得更远，让文化能够传播到世界各地。

“当前，文旅产业正在升级换代，朝高科技方向发展。”中国人民大学文化创意产业研究所所长金元浦说，信息技术在文旅行业中具有广阔的应用空间，能极大提升文旅产业的服务水平。

线上线下，世界各国的旅游胜地也纷纷参展，有的通过3D、VR等技术将当地的旅游资源“搬”到现场，有的摆出了当地特色产品，有的则带来了传统的民族歌舞表演等，运用“十八般武艺”吸引游客。

世界旅游城市联合会理事会执行副主席、北京市副市长王红表示，新技术广泛应用到各类旅游场景中，极大影响了旅游业发展的内容、方式、规模和速度。大数据让旅游产品信息更加精准地触达消费者，VR给游客带来了身临其境的“云体验”。同时，旅游商业模式也加速变革，跨界融合发展、线上线下互动变得更为普遍。

2、技术创新对于加快复苏至关重要

新冠肺炎疫情席卷全球，世界文旅产业遭受巨大冲击，应对疫情、恢复发展是当前和今后一个时期相关行业的共同主题和愿望。

联合国世界旅游组织市场信息与竞争力主管桑德拉·卡沃表示，今年来，尽管世界旅游业正在缓慢地复苏，但仍然非常艰难。有专家预测，要达到2019年的水平，需要等到2024年甚至更晚。

如何加快实现复苏？在桑德拉·卡沃看来，技术创新至关重要。

放眼世界，各国都在积极探索。今年服贸会期间，世界旅游城市联合会发布的《世界旅游城市发展报告2020》显示，2020年，全球167个国家和地区采取了专门的应对措施，为复苏创造了条件。

“我们积极推动文旅数字化转型，形成了一大批创新成果。”华侨城集团有关负责人介绍，他们在今年服贸会上展出的“花小橙”App，是一款数字化旅游体验平台，能提供超50家景区的游园资讯、在线购票等功能服务。该负责人表示，随着疫情防控进入常态化阶段，对于“体验至上”的文旅行业而言，大数据、5G、云计算等技术深度应用成为景区服务与运营提质增效的重要突破口。在数字技术与科技手段的加持下，文旅产业正在实现质量、效率和动力的变革，从以往的资源驱动迈向科技创新驱动的新阶段。

今年上半年，我国旅游市场稳步回升，国内旅游总人次达到18.7亿，恢复到了2019年同期水平的六成多。

在上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫看来，疫情在给世界旅游带来巨大考验的同时，也为行业发展带来了新机遇。以信息通信技术为基础的虚拟旅游、云展览等“非接触式”服务，降低了运营成本，提升了服务质量和行业应对紧急情况的能力，这将有助于创建全新的、高质量的旅游环境。

与会专家认为，疫情深刻改变了文旅产业的发展方式，世界文旅产业正在进入迭代更新的新时期。未来，应着力推动大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术在文旅领域的应用普及，创新服务模式，加快推进文旅业数字化改造和转型升级，用科技创新提升文旅服务品质。

3、应回到开放合作轨道上来

率先实现旅游业的复苏发展，是很多国家和城市推动疫后经济复苏的重要举措。专家称，从长远看，世界文旅产业发展还是要回到开放合作、互利共赢的轨道上来。

“随着全球疫苗接种的推进，许多国家的旅游市场正从疫情影响中恢复。”联合国世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利说，今年7月初，世界旅游组织召开“可持续城市旅游市长论坛”，发布了《旅游和城市未来波尔图宣言》。该宣言的主旨与本次服贸会上发布的《世界旅游城市未来发展议程（2021-2030）》是完全一致的，相信旅游业将成为世界城市复苏和可持续发展的有力支柱。

文化和旅游部部长胡和平认为，当前，新冠肺炎疫情使世界经济不稳定不确定因素增多，但各国走向开放、走向合作的大趋势没有改变。世界各国是休戚与共的命运共同体，坚持“共商、共建、共享”是应对挑战的必然选择。

胡和平倡议，坚持互利共赢，深化国际旅游合作。加强统筹协调，助力旅游企业纾困，营造更加公平、有序、健康的市场环境，提振发展信心。鼓励创新创造，提升旅游发展质量，推出更多新业态、新主体、新模式，主动适应科技发展新趋势，用好5G、大数据、云计算、人工智能等新技术，提升产业效率，优化产业结构，发掘产业发展的新动能。

“中国文化和旅游部愿与各国际组织、各国政府部门一道持续推进国际旅游交流合作，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，共同促进世界旅游业高质量发展。”胡和平说。

(责编：赵超、陈键)