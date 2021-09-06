中新社记者 王恩博

原标题：多部委服贸会发声 透露中国经济哪些信号？

中国对外开放三大展会平台之一的2021年服贸会正在北京举行。其间，多个部委高层密集发声，透露下一步经济发展政策信号。

推动金融业系统性制度性开放

近年来中国坚持自主有序扩大金融业开放，众多国际投资者参与其中。中国人民银行副行长陈雨露透露，今年上半年境外投资者增持包括股票、债券、存贷款在内的境内人民币资产共计1.27万亿元人民币，显示出中国金融市场的巨大吸引力。

他表示，中国将继续坚持市场化、法制化、国际化原则，持续深化金融业开放，一手抓好金融业开放承诺落实，一手加快完善各项制度安排，推动系统性、制度性开放。包括完善准入前国民待遇加负面清单管理制度；优化监管政策，打造良好营商环境；不断提升开放条件下的经济金融管理能力和风险防控水平等。

关注无限量化宽松后遗症

中国银保监会副主席周亮发出警告：种种迹象表明主要发达经济体实施无限量化宽松政策扭曲资金价格，加剧资源错配，助长市场投机和脱实向虚，很可能留下严重后遗症。他直言，非常规刺激政策虽在短期内对缓解危机有治标作用，但很难解决深层次结构性问题。

“俗话说，水涨船高之时终有水落石出之日。”周亮认为，随着主要发达经济体宏观政策出现转向预期，部分国家面临资本外流、货币贬值、通胀加剧等多重压力，金融脆弱性上升。当前形势下世界各国应加强协调合作，共同维护国际市场稳定，推动全球经济健康可持续地复苏。

资本市场严防资金大进大出

中国资本市场对外开放备受关注，但开放环境亦对监管和风险防范能力提出要求。中国证监会副主席方星海对此表示，要坚持放得开、看得清、管得住的要求，加强对资本市场跨境投资行为和资本流动的监测和分析研判，保持资本市场平稳运行，防范资金大进大出风险。

他分析称，随着国际货币政策调整，有些外资在资产配置上做一些调整是正常的，不会引起大进大出。但也要防范个别外资机构恶意地通过投资行为进出带动整个市场变化。要深化跨境监管合作，妥善解决监管合作上碰到的问题，切实维护跨境投融资活动正常秩序，创造可预期的监管和制度环境。

稳妥有序推进资本项目开放

资本项目高水平开放，眼下中国正稳妥有序推进。

中国国家外汇管理局副局长郑薇举例说，今年来，外汇局在取消额度限制的基础上继续简化合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)。完善合格境内机构投资者(QDII)额度的常态化发放机制，今年上半年为50家机构发放了306亿美元QDII额度。

郑薇表示，外汇局下一步将稳妥有序推进资本项目开放，推进股权投资基金跨境投资试点，完善外商直接投资管理并做好跨国公司本外币一体化资金池试点工作。

推进实施跨境服务贸易负面清单

中国商务部副部长王炳南介绍，按联合国贸发会议口径测算，2020年中国可数字化交付的服务贸易规模达2947.6亿美元，在新冠肺炎疫情期间逆势增长8.3%，占服务贸易总额的44.5%，比“十三五”初期提升了13.9个百分点。数字贸易对减少服务贸易总体逆差、提升中国服务贸易竞争力起到了重要作用。

谈及下一步工作，王炳南提到，要推动数字领域制度型开放，在全国推进实施跨境服务贸易负面清单。打造数字贸易示范区，指导地方依托自贸试验区、自由贸易港、服务贸易创新发展试点等开放平台开展先行先试等。(完)

(责编：赵竹青、陈键)