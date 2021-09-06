原标题：合肥量子计算创新创业平台即将上线服务

记者3日从合肥市大数据公司获悉，合肥量子计算创新创业平台已完成系统设计、开发、测试，即将上线，并通过互联网向用户提供量子计算服务。

合肥量子计算创新创业平台由合肥市大数据公司和合肥本源量子科技有限公司共同打造，是中国首个以量子计算为主要特色的双创平台，具有完全自主知识产权，支持适配超导和半导量子芯片接入。该平台系统包含四种量子虚拟机、量子软件开发插件、量子云软件系统、量子算法应用和开发组件等，面向多行业用户提供量子算法开发、量子计算应用、量子计算科普教育等方案，为广大创新创业者提供优质的量子计算学习、量子算法仿真开发、量子计算应用推广和交流平台。

此外，合肥量子计算创新创业平台还包含了“云上”和“线下”两大功能。一方面，平台主要基于“云”进行技术孵化和项目孵化，只要创业者和创新者能够连接入平台，无论身在世界何处，都可以进行量子计算学习、项目开发和创新应用；另一方面，合肥大数据产业园提供物理场地和双创服务平台，采用“基地+基金+数据+定制服务”的运营服务模式，构建多方协作、互利共赢的良好大数据生态链，为众多量子计算领域的创新创业者提供全方位的双创服务。

近年来，合肥市围绕量子通信、量子计算、量子精密测量等领域，强化基础研究，积极打造量子创新技术策源地，初步形成了以量子通信、量子计算、量子精密测量、半导体量子材料等为主的量子产业链。

(责编：赵竹青、陈键)