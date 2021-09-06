未来可持续投资倡议行动启动仪式。主办方供图

人民网北京9月6日电 （记者李彤）9月5日，第十二届全球PE论坛在2021年中国国际服务贸易交易会上举办。论坛上，北京基金业协会发起未来可持续投资倡议，倡议股权投资机构、金融机构践行“未来可持续投资”，为“双碳目标”和可持续发展，尽责担当，贡献智慧和力量。

全球PE论坛组委会主席邵秉仁，深圳市金融稳定发展研究院理事长王忠民，中国新闻社原社长、中新经纬高级顾问郭招金，北京基金业协会会长、厚朴投资董事长方风雷，中美绿色基金董事长徐林，北京基金业协会轮值主席、清科集团创始人、董事长倪正东等参会嘉宾共同启动了倡议行动。厚朴投资、弘毅投资、CPE源峰、中美绿色基金等作为首批成员机构联合发起倡议。

“做好碳达峰、碳中和工作”被《政府工作报告》列为2021 年重点任务之一；“十四五”规划也将加快推动绿色低碳发展列入其中。

股权投资行业，肩负着聚合资源力量、推动技术进步、促进创新突破、助力发展繁荣的重要使命。中国的股权投资行业，经过多年的探索与发展，在支持社会创新与自我实践方面做出了诸多努力。

为此，北京基金业协会向股权投资机构、金融机构发起倡议：践行“未来可持续投资”，在获得增长与发展的同时，承担起目标明确的社会责任。通过有耐心的长期努力，投资那些致力于解决环保、农业、医疗、健康、教育等环境和社会难题的创新项目，投资科技创新，并在做出投资决策时遵循ESG、绿色、可持续的标准，为“双碳目标”、可持续发展，尽责担当，贡献智慧和力量。

北京基金业协会会长、厚朴投资董事长方风雷表示：“通过长期的努力，业内达成了共识，为可持续发展担当尽责，这是股权投资行业所肩负的重要历史使命。我们倡议未来可持续投资，我们倡议付诸行动，我们倡议坚持到底。”

据预测，在未来可持续投资领域，大部分要投入新能源、能源基础设施，以及”碳中和”科技创新和传统产业改造转型等长时间维度的投资主题。要实现这些投入，长期耐心的私募股权资金能够成为资金来源的重要一环。

据介绍，北京基金业协会将在政府领导下，联合媒体、专家学者、投资机构及产业端，构建一个未来可持续投资社区，推动社会各界认同、支持、参与到未来可持续投资的倡议和行动中来。

构建“未来可持续投资”社区，包括三项任务，一是建立行业导向。通过论坛、视频访谈、案例评选等形式，从责任、价值、创新、投资向善等维度，构建行业投资向善的鲜明形象和导向；二是促进金融与产业深度交流。围绕投资上下游企业，邀请更多机构加入到未来可持续投资的倡议和行动中来，共同把握经济和社会现实需求与未来可持续发展的脉络和走向；三是凝聚行业共识。依据党和国家方针和政策，结合国际、国内投资和相关专业领域的最佳实践，联合倡议机构共同制定行业指引、准则与公约。

(责编：赵超、吕骞)