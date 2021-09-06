人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

贡献智慧 尽责担当：北京基金业协会发起未来可持续投资倡议

2021年09月06日08:25 | 来源：人民网
小字号
未来可持续投资倡议行动启动仪式。主办方供图
未来可持续投资倡议行动启动仪式。主办方供图

人民网北京9月6日电 （记者李彤）9月5日，第十二届全球PE论坛在2021年中国国际服务贸易交易会上举办。论坛上，北京基金业协会发起未来可持续投资倡议，倡议股权投资机构、金融机构践行“未来可持续投资”，为“双碳目标”和可持续发展，尽责担当，贡献智慧和力量。

全球PE论坛组委会主席邵秉仁，深圳市金融稳定发展研究院理事长王忠民，中国新闻社原社长、中新经纬高级顾问郭招金，北京基金业协会会长、厚朴投资董事长方风雷，中美绿色基金董事长徐林，北京基金业协会轮值主席、清科集团创始人、董事长倪正东等参会嘉宾共同启动了倡议行动。厚朴投资、弘毅投资、CPE源峰、中美绿色基金等作为首批成员机构联合发起倡议。

“做好碳达峰、碳中和工作”被《政府工作报告》列为2021 年重点任务之一；“十四五”规划也将加快推动绿色低碳发展列入其中。

股权投资行业，肩负着聚合资源力量、推动技术进步、促进创新突破、助力发展繁荣的重要使命。中国的股权投资行业，经过多年的探索与发展，在支持社会创新与自我实践方面做出了诸多努力。

为此，北京基金业协会向股权投资机构、金融机构发起倡议：践行“未来可持续投资”，在获得增长与发展的同时，承担起目标明确的社会责任。通过有耐心的长期努力，投资那些致力于解决环保、农业、医疗、健康、教育等环境和社会难题的创新项目，投资科技创新，并在做出投资决策时遵循ESG、绿色、可持续的标准，为“双碳目标”、可持续发展，尽责担当，贡献智慧和力量。

北京基金业协会会长、厚朴投资董事长方风雷表示：“通过长期的努力，业内达成了共识，为可持续发展担当尽责，这是股权投资行业所肩负的重要历史使命。我们倡议未来可持续投资，我们倡议付诸行动，我们倡议坚持到底。”

据预测，在未来可持续投资领域，大部分要投入新能源、能源基础设施，以及”碳中和”科技创新和传统产业改造转型等长时间维度的投资主题。要实现这些投入，长期耐心的私募股权资金能够成为资金来源的重要一环。

据介绍，北京基金业协会将在政府领导下，联合媒体、专家学者、投资机构及产业端，构建一个未来可持续投资社区，推动社会各界认同、支持、参与到未来可持续投资的倡议和行动中来。

构建“未来可持续投资”社区，包括三项任务，一是建立行业导向。通过论坛、视频访谈、案例评选等形式，从责任、价值、创新、投资向善等维度，构建行业投资向善的鲜明形象和导向；二是促进金融与产业深度交流。围绕投资上下游企业，邀请更多机构加入到未来可持续投资的倡议和行动中来，共同把握经济和社会现实需求与未来可持续发展的脉络和走向；三是凝聚行业共识。依据党和国家方针和政策，结合国际、国内投资和相关专业领域的最佳实践，联合倡议机构共同制定行业指引、准则与公约。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
绿水青山中话振兴 数字为淄博农业装上新“引擎”
　　处暑时节，离离暑云散，袅袅凉风起，田间地头一片丰收的景象。在山东省淄博市，随着大力推进农业农村现代化发展，农业数字化已为现代农业装上新“引擎”。…
我国经济进入稳定恢复阶段 大宗商品市场有望企稳回升
　　9月5日，中国物流与采购联合会发布了2021年8月份中国大宗商品指数，数据为99.5%。 中国物流与采购联合会相关负责人表示，该指数在7月份触底反弹后，8月份再度回落，且跌至2020年3月份以来最低，显示国内大宗商品市场下行压力较大，特别是终端需求持续低迷，需求不足矛盾导致市场进一步调整。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部