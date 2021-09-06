中国文化产业发展高峰论坛现场。人民网记者 何旭摄

人民网北京9月6日电 （记者何旭）9月4日，中国文化产业发展高峰论坛在北京举办。中国文化产业发展高峰论坛是2021中国国际服务贸易交易会文旅服务专题主论坛，中宣部副秘书长郭义强，北京市委常委、宣传部部长莫高义，联合国教科文组织驻华代表夏泽翰出席论坛并致辞，产学研各界代表约300人出席，论坛以“数字新业态文化新场景产业新动能”为主题，探讨数字技术与文化产业的创新发展。

数字技术成推动文化产业高质量发展新引擎

文化内容与数字技术相结合的新型文化业态正在成为文化产业的重要组成部分。郭义强介绍，据国家统计局近日公布的统计数据，今年上半年，16个文化新业态特征较为明显的行业小类实现营业收入18204亿元，比上年同期增长32.9%；占全部文化企业营业收入的比重为33.5%，提高0.6个百分点。数字化已经成为推动文化产业高质量发展的新引擎。

北京市大力推进文化产业发展引领区建设，形成更加清晰的产业促进路径。莫高义介绍，去年，虽然受新冠肺炎疫情影响，但全市规模以上文化产业法人单位仍然实现收入超1.4万亿元，今年上半年实现收入8039.6亿元，同比增长32.1%。特别是依托得天独厚的科技创新优势，北京市积极开展国家文化大数据红色基因库试点，推动文物精品、馆藏艺术品数字化，大力推进媒体深度融合，推动数字阅读、数字音乐、网络视听、网络直播、电子竞技等新业态发展。全市规模以上文化科技融合企业收入占文化产业收入比重连续三年达50%以上，年增速保持在10%以上；今年上半年北京市文化新业态企业实现营业收入占全国比重达25.9%，已经成为文化产业高质量发展的重要引擎。

围绕文化产业的可持续发展，联合国已将2021年设立为“国际创意经济促进可持续发展年”。夏泽翰介绍，创意经济是受疫情影响最严重的行业之一，但也充满韧性，很多从业者通过数字技术设计出具有创新性和创造性的解决方案，推动创意产品的数字化转型。

“数字+文化”碰撞火花满足更多文化需求

论坛上，中国工程院院士、北京航空航天大学教授赵沁平，中国工程院院士、同济大学教授吴志强，上海交通大学文创学院教授、未来博物馆媒体创新工作室主任路高安分享关于文化产业的未来趋势，探讨“数字+文化”融合发展下的新机遇。

虚拟现实是学科高度交叉的科学技术领域，也是辐射性强大的应用技术，VR+已成为发展趋势。赵沁平表示：“采用虚拟现实技术构建的中国考试虚拟博物馆，展示呈现了华夏考试历史与精粹、传播中华优秀文化，通过多终端发布，扩展博物馆体验的维度。”除了在文博领域，VR技术在文旅、表演、影视、出版等方面也得到了广泛应用。未来，VR技术将随着文化产业更快地融入大众生活，颠覆传统的观览模式，为观众带来新场景、新体验，也将逐步形成一个具有巨大发展前景的VR新兴产业。

“人工智能已在城市中得到广泛运用，不仅可以提高城市管理水平、提升运营效率，而且能增强人们对于城市建筑和生活方式的创造性理解。”吴志强表示，通过AI赋能，城市可以更好地保护和展现自己的文化遗产，也能更生动地讲述自己的历史和文化故事，彰显自己的独特魅力和文化吸引力。

“这是一种新的传播体验，重新将档案设想为丰富的文化品牌资源，能够接触更多受众，让更多的人与历史对话，同时丰富城市的标识。”路高安说，新技术支持下的多维档案，让人们发现了将VR用于历史体验不仅可以获得更多受众关注、能够将历史事件与现在的地理方位联系起来，也能让人们回到那些不能看到的历史现场。

论坛上，著名导演张艺谋以视频方式围绕“‘寓言2047’与新艺术场景”进行了分享。部分国内著名文化企业、科技企业的代表也加入到本届高峰论坛中来就数字技术与文化创意的深度融合展开交流讨论。

(责编：赵超、吕骞)