原标题：荆楚大地长出“产教融合”之花

素有“荆楚大地”之称的湖北省，是我国中部生机勃勃的一片热土，有着沟通南北、连接东西的独特区位优势。

在数字湖北建设如火如荼的当下，信息技术的高速发展催生了信息安全、云计算、大数据、人工智能、物联网等各类数字化技术人才的巨大需求，而当前职业教育院校普遍存在就业不畅、师资不够、缺乏实训环境等现实困境，现有的教学模式和人才培养体系，难以满足瞬息万变的技术市场对于信息技术人才的巨大需求，这些都将严重制约高职院校专业的创新发展。

为了加强数字经济人才培养，湖北省众多高职院校与企业携手，开展从顶层设计到实践探索的深度合作，不断破除职业教育中的梗阻和障碍，加速产教融合，共同培养“数字工匠”。

以学促研，学以致用

湖北生态工程职业技术学院通过建设“订单班”，引入了紫光股份旗下新华三集团的项目课程体系及可运转的数据中心运营环境用于实训使用，让学生真正学到了企业需要的技术能力和操作能力，配合技能竞赛、人才双选会等多重机制，让计算机专业焕发光彩。

通过产教融合，不仅招生人数相比之前成翻倍增长，整个教学环境、教学资源、师资队伍建设也有了新的提升，在每年的各项赛事中均取得优异的成绩，计算机专业的实训基地也成为学校的一大亮点，该专业群也成为学校的特色专业。

近年来，湖北生态工程职业技术学院把课堂搬进企业里、建在岗位上，将校本课程与社会实践深度融合，将所学专业与生产项目有效对接，将校园课堂与实践教育有机结合，以实训锻炼的方式优化课程品质，凝聚教育合力，打造学习、实践、就业的职业教育生态闭环，实现教学质量的持续提升，培养了学生的认知、合作、专业能力，助益学生成长成才。

2016年就读安全工程师订单班的何帅，通过2年的校企联合培养学习，成功入职南京某高科技公司并担任高级网络工程师职位；2017届网络工程师订单班的罗智献，于2020年5月份入职武汉某科技公司，担任售后服务工程师职位……据了解，“订单班”培养的学生基本都顺利找到了满意的就业单位，部分优秀学生毕业后直接进入企业工作，该专业群建设也让学校在校企合作这条道路上摸索出新的思路，提升了学校的知名度。

正如湖北生态工程职业技术学院校长徐自警所说：“我们看到了企业的资源对学校专业建设的重要意义，通过校企合作切实提升了我们专业的建设质量，学生通过校企联合培养进入合作企业的产业生态就业，形成了良性的循环。”

打造一流专业，培养工匠人才

武汉信息传播职业技术学院拥有全日制在校生万余人。近年来，学校通过校企合作共建云计算专业，先进的实训条件，优质的教学资源，将学校的云计算专业打造成了一个特色云计算实训基地，培养出来的学生在各项赛事中脱颖而出，屡获数奖，全面阐释了以赛促学、以赛促教、以赛促就业的核心价值观。

同时，该专业学生专业对口的就业率高达95%，让云计算专业成为学校的重点特色专业。通过与企业的合作，校方将校企合作落到实处，实现了学校职业教育的转型升级。王洪广与宋振翔都是在2018年就读于校企共建的新华三云计算技术与应用专业，在校期间经过云计算专业各方向的培养学习，今年7月份他们分别如愿获得了北京和武汉知名科技公司网络工程师的offer，顺利实现了就业。

武汉信息传播职业技术学院负责人表示：“企业在校企合作中提供的品牌影响力、人才需求、技术技能体系、行业技术认证都是非常重要的资源。人才质量是否提升的评价指标是在企业用人的认可上，职业教育大有可为的未来需要更多做实事、做落地的企业加入进来，希望职业院校的学生技术技能水平广受社会认可的一天能早日到来。”

在“十四五”规划的开局之年，面对数字经济建设，我国将进一步提高职业教育对地方经济发展的适应性，为地方经济实现高质量发展提供重要的人才保障。

在今年4月举行的2021 NAVIGATE领航者峰会教育专题论坛上，举行了“紫光芯云学院”启动仪式，新华三集团宣布将陆续与高校共同建设集成电路、数字化等实践基地，同时设立“紫光芯云学院”奖学金，联合高校共同培养2000名集成电路技术工程师、10000名数字化技术工程师及2000名国产化技术工程师，实现教育与产业的全面对接，从芯到云助力数字产业人才培养，合力构建面向新型教育和人才的教育生态。

(责编：赵竹青、陈键)