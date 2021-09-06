经济观察：走向碳中和，中国火电如何转型？
与欧美等早期工业化国家的能源转型之路(从煤炭到石油、天然气再到可再生能源)不同，迫于时间和现状的约束，要实现2060年碳中和目标，中国必须走一条完全创新的道路。
作为目前世界上少数几个以煤炭为主要能源的国家，中国的能源结构调整和电力零碳化需要火电如何转型？
中国宏观经济研究院能源研究所所长王仲颖5日在中国国际服务贸易交易会的一场论坛上指出，减碳不是要关闭火电机组，而是减少火电机组运行的小时数。试想如果小时数减少一半，会是多么丰富的财富？
“我从来不认为12亿千瓦火电装机是累赘，它是‘宝’。”王仲颖说，但需要把它用好，须得把当前能源系统的封闭体系打开。
中国外商投资企业协会会长陈德铭也在此间坦言，中国的现实是目前能源结构是以煤炭为基础的，中国的电本质上是煤电、碳电，很难在短期内根本改变这样的能源结构。
中国电力企业联合会监事长潘跃龙表示，中国能源利用产生的二氧化碳在二氧化碳总排放量中占比高达88%左右，其中，电力行业排放约占能源行业排放量的四成。
因此，多位专家指出，中国的减碳之路意味着需要建设现代能源体系，使可再生能源成为主导，其中的突破口在于构建新型电力系统，实现电力绿色化。
国家电网有限公司副总工程师兼发展策划部主任冯凯表示，预计2030年风电和太阳能发电装机规模将超过煤电，成为中国第一大电源；非化石能源占一次能源消费比重将由2020年的16%提升至25%左右。
传统火电将加快转型。北京能源集团有限责任公司董事长姜帆指出，虽然构建以新能源为主体的能源系统是未来的发展方向，但在一段时间内，燃煤火电依然要发挥压舱石、稳定器的作用。煤电在一定时间内对于保障电力安全、为可再生能源提供调峰灵活度方面发挥不可或缺的作用。
姜帆指出，未来将推动风火打捆，绿电制氢，二氧化碳回收资源化循环利用，为传统火力发电企业转型提供新的尝试和新的方案。
冯凯也透露，国家电网初步计划，到2050年全面建成新型电力系统。未来15年是建设期，新能源装机逐步成为第一大电源，常规电源逐步转化为调节性和保障性电源；2030年至2060年是成熟期，新能源逐步成为电力电量供应主体，火电通过CCUS(碳捕获、利用与封存)技术进行排放，成为长周期的调节电源。这一新型电力系统具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动等特征。
对于中国的减排承诺和努力，世界银行中国局首席经济学家艾卡思表示，它对中国、对世界都非常重要。实现碳中和，意味着经济所有领域都要进行转型。不仅要满足中国日益增长的能源需求，同时需要应对产业转型对工人、就业、商业和社区等可能带来的负面影响。
不过，艾卡思认为，中国能够率领新兴市场绿色转型，并且将自己打造成为一个样本，在可再生能源领域带领其他新兴经济体发展。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：电子商务助农成效显著 将持续推动“数商兴农”行动
- 人民网北京9月5日电 （记者何旭、孙博洋）“在‘三农’领域，电子商务在促进农产品上行、推动农业数字化转型升级、带动农民就业创业、改善提升农村风貌等方面成效显著。”2021年中国国际服务贸易交易会举办期间，商务部电子商务和信息化司二级巡视员朱炼在2021中国电子商务大会的“数商兴农”论坛上如上表示。…
相关新闻
- 评论
- 关注