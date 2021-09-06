记者 庞无忌

原标题：经济观察：走向碳中和，中国火电如何转型？

与欧美等早期工业化国家的能源转型之路(从煤炭到石油、天然气再到可再生能源)不同，迫于时间和现状的约束，要实现2060年碳中和目标，中国必须走一条完全创新的道路。

作为目前世界上少数几个以煤炭为主要能源的国家，中国的能源结构调整和电力零碳化需要火电如何转型？

中国宏观经济研究院能源研究所所长王仲颖5日在中国国际服务贸易交易会的一场论坛上指出，减碳不是要关闭火电机组，而是减少火电机组运行的小时数。试想如果小时数减少一半，会是多么丰富的财富？

“我从来不认为12亿千瓦火电装机是累赘，它是‘宝’。”王仲颖说，但需要把它用好，须得把当前能源系统的封闭体系打开。

中国外商投资企业协会会长陈德铭也在此间坦言，中国的现实是目前能源结构是以煤炭为基础的，中国的电本质上是煤电、碳电，很难在短期内根本改变这样的能源结构。

中国电力企业联合会监事长潘跃龙表示，中国能源利用产生的二氧化碳在二氧化碳总排放量中占比高达88%左右，其中，电力行业排放约占能源行业排放量的四成。

因此，多位专家指出，中国的减碳之路意味着需要建设现代能源体系，使可再生能源成为主导，其中的突破口在于构建新型电力系统，实现电力绿色化。

国家电网有限公司副总工程师兼发展策划部主任冯凯表示，预计2030年风电和太阳能发电装机规模将超过煤电，成为中国第一大电源；非化石能源占一次能源消费比重将由2020年的16%提升至25%左右。

传统火电将加快转型。北京能源集团有限责任公司董事长姜帆指出，虽然构建以新能源为主体的能源系统是未来的发展方向，但在一段时间内，燃煤火电依然要发挥压舱石、稳定器的作用。煤电在一定时间内对于保障电力安全、为可再生能源提供调峰灵活度方面发挥不可或缺的作用。

姜帆指出，未来将推动风火打捆，绿电制氢，二氧化碳回收资源化循环利用，为传统火力发电企业转型提供新的尝试和新的方案。

冯凯也透露，国家电网初步计划，到2050年全面建成新型电力系统。未来15年是建设期，新能源装机逐步成为第一大电源，常规电源逐步转化为调节性和保障性电源；2030年至2060年是成熟期，新能源逐步成为电力电量供应主体，火电通过CCUS(碳捕获、利用与封存)技术进行排放，成为长周期的调节电源。这一新型电力系统具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动等特征。

对于中国的减排承诺和努力，世界银行中国局首席经济学家艾卡思表示，它对中国、对世界都非常重要。实现碳中和，意味着经济所有领域都要进行转型。不仅要满足中国日益增长的能源需求，同时需要应对产业转型对工人、就业、商业和社区等可能带来的负面影响。

不过，艾卡思认为，中国能够率领新兴市场绿色转型，并且将自己打造成为一个样本，在可再生能源领域带领其他新兴经济体发展。

(责编：赵竹青、陈键)