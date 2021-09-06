黄 鑫

原标题：5G应用引领运营商转型突破

三大电信运营商日前发布上半年业绩报告，新兴业务的培育和拓展成为一大亮点，表明运营商转型卓有成效。随着数字经济发展，运营商借助5G普及率提升和加快向经济社会生活渗透，将成为其转型发展的有力破局点，建立起新的效益增长模式。

收入结构反映出新兴业务对运营商业务收入增长的贡献已十分明显。从三家运营商的收入分布情况看，新兴业务占比虽然不算高，但是增长非常强劲。首先，随着5G用户规模进一步扩大，运营商推出的5G服务内容和垂直行业应用更加丰富，前期在5G领域的大规模资本投入正在加速释放出产出效能，成为运营商维持业绩增长的一大基础。其次，家庭市场、政企市场、云服务、产业互联网等领域成为运营商新的收入增长点，逐渐为其贡献更多业绩收入。比如，有的运营商推进“网、云、数”融合，政企市场上半年收入增长达到32.4%，呈现出比通信服务业务明显更快的增长势头。

通信服务业务增长逐渐趋缓，已转入价值提升阶段。近年来，我国手机用户、移动互联网用户规模在经历高速增长后，逐渐进入平缓期，甚至有的运营商用户数还出现了一定程度的下降，依靠营销抢夺用户的策略、期望单纯依靠用户数量上规模的阶段已经成为过去。虽然通信服务业务增长乏力，但在运营商业务收入结构中依然占据大部分比重，一方面说明了转型发展的空间很大，另一方面也反映出运营商在稳定现有用户规模的基础上，必须更加注重价值经营、价值提升。

5G在通信服务价值提升方面大有可为，有待进一步挖掘。目前，个人5G用户占整体移动通信用户的比例约为三分之一，普及率提升还有较大空间。5G在提升存量用户价值方面作用显著，作为运营商今后增收主渠道之一的作用有待加快释放。这需要运营商在提升服务水平方面多下功夫，加大技术投入，在数字内容、高清视频、娱乐体验等方面推出更多基于5G的内容产品；在资费方面，建立更多元、更具有性价比的5G套餐体系，增强5G对用户的吸引力，进一步加快4G用户向5G转化。

运营商转型应把加快5G的行业应用作为突破点。依托5G渗透率提升和5G基础设施普及，基于5G的新一代信息技术服务市场广阔。在政企市场的网络服务、云服务、融合创新服务方面，依托5G基础设施的普及、5G应用技术的创新、千兆光纤网络技术的应用，“5G+”融合创新应用将呈现爆发式增长。在物联网、大数据、人工智能、工业互联网等领域，平台技术成熟、基础设施强大，都将成为数字经济时代的新引擎。在5G与千行百业融合的过程中，积极布局，加快向数字化方向转变，运营商也将获得新的发展空间。

(责编：赵超、陈键)