中国主导的首个二维码码制国际标准发布
2021年09月06日08:30 | 来源：经济日报
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原标题：中国主导的首个二维码码制国际标准发布
近日，国际标准化组织（ISO）和国际电工协会（IEC）正式发布汉信码ISO/IEC国际标准——ISO/IEC 20830:2021《信息技术自动识别与数据采集技术汉信码条码符号规范》。该国际标准是中国提出并主导制订的第一个二维码码制国际标准，是我国自动识别与数据采集技术发展的重大突破，填补了我国国际标准制修订领域的空白。
汉信码由中国物品编码中心牵头自主研制，是拥有完全自主知识产权的二维码码制，具有知识产权免费、支持任意语言编码、汉字信息编码能力超强、极强抗污损、抗畸变识读能力、识读速度快、信息密度高、信息容量大、纠错能力强等突出特点，达到国际领先水平。汉信码可在我国多个领域行业实现规模化应用，为我国应用二维码技术提供了可靠的核心技术支撑。
汉信码ISO/IEC国际标准的发布，是我国自动识别与数据采集技术领域自主创新的重要里程碑，大大提升了中国在国际二维码技术领域中的话语权。
(责编：赵超、陈键)
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