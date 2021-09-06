周琳

原标题：代客理财不应靠噱头

财富管理机构应将“满足居民财富配置需求和增加财产性收入”作为主要追求，用绝对收益、长期投资、价值投资的指挥棒为行业发展导航，培育信义文化，不搞分红的数字游戏忽悠普通投资者。

又到半年报“交卷”时，万得资讯统计显示，今年上半年公募基金年分红总额逾2460亿元、基金管理费收入激增近七成、资管规模破1万亿元基金公司数已增至8家，3类数据分别创出近5年新高。分红、管理费、资产管理规模历来是公募基金等财富管理机构热衷比拼的“三大件”。有投资者戏称，下半年为百姓理财时炫耀“三大件”的机构恐怕将更多，“分红冠军”“管理费大王”“规模巨头”等各种营销噱头会如雨后春笋般出现。

这“三大件”有没有用呢？对机构投资者和财富管理机构自身而言，“三大件”作用突出。以公募基金为例，分红虽然不改变基金持有人的净资产，却能帮助机构投资者“借道”分红合理减免部分税收成本。比如，某投资者花100元申购100份基金，每10份分红5元，分红后投资者还剩50份基金。若不计市场波动，剩余基金的价值（50元）和投资者分红所得现金（50元）相加仍是100元。折腾一圈，100元看似没变化，但根据相关规定，那分红“落袋”的50元有可能享受暂不征收企业所得税的优惠。在实践中，若考虑市场波动风险，一般分红较多的固定收益类基金，会受到有特殊需求的机构投资者青睐。

管理费和资产管理规模这“两大件”对财富管理机构的好处则更显而易见。与银行吸储的道理有部分相似之处，公募基金等财富管理机构吸纳更多投资者的资金，意味着资管规模更大，多数基金公司无需太考虑业绩，也能从中抽取丰厚的管理费收入。

但“三大件”对普通个人投资者的现实意义实则很有限。由于资金量不大，普通投资者买基金的主要诉求其实只有两个：“增加财产性收入”和“持有更多适应家庭财富管理需求的金融产品”，对“借道”固收基金分红避税的需求极小。进而言之，即便基金公司规模再大、管理费和网红基金经理再多，对回应个人投资者增收和丰富财富管理产品这两大诉求的效果甚微。

为百姓理财时，公募基金等财富管理机构再像过去一样炫耀“老三大件”已经落伍了。站在新的发展时点，财富管理机构的“新三大件”正呼之欲出：以更大格局提升行业发展质量、帮助居民增加财产性收入、培育信义文化。

今后，仅有资管规模和管理费，没有践行价值投资，这样“大而不强”的财富管理机构肯定难以行稳致远，要有打造“精品店”的意识，全面提升行业发展质量。从公募基金结构看，尽管权益类基金占比较快提升，对改善产品结构起到积极作用，但基金的资金来源、期限结构和投资行为短期化特征还较为明显；而私募基金虽然登记数量大幅增长，但行业仍存在多而不精、大而不强、鱼龙混杂等情况，亟需正本清源。

基金管理费和分红数额年年增长，但基民的收益参差不齐、质疑声颇多，在行业自身发展和客户价值增长的同提升、共进步方面，基金业还有很多“短板”要补。其中的首要任务是赚取真实利润，帮助居民增加财产性收入。一方面，尽快摆脱业绩考核短期化趋势，避免旱涝保收与过度激励现象；另一方面，跳出相对收益的狭隘格局，用绝对收益、长期投资、价值投资的指挥棒为行业发展导航，不搞分红的数字游戏忽悠普通投资者。

在行业文化方面，针对经营理念急功近利、基金销售过度娱乐化、规模至上等问题，要加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，把“受人之托，代客理财”的信义精神融入日常投资和研究中去，切实提升自身资管能力。

归根结底，财富管理机构的资金来自投资者，生存依靠投资者，也理应将“满足居民财富配置需求和增加财产性收入”作为主要任务。那些为百姓理财时仍在炫耀“老三大件”的机构该醒醒了，抓紧备齐“新三大件”才是今后发展的正道。

(责编：赵超、陈键)