原标题：数据治理，开创一站式基层治理新模式

在基层日常工作中，数据孤岛林立，工作系统多而不通，造成数据重复采集、汇报任务繁多、决策无则可依、居民参与度低等问题。

民有所需，数有所为。数据是基层现代化治理的关键。面对基层治理的新要求和新挑战，围绕数据这个核心要素，“浪潮基层数据治理平台”通过数据治理，打通数据孤岛，形成“基层治理数据库”，打造社区微脑，助力提升基层治理能力现代化和社区智能化服务水平。

统一数据信息采集标准，汇聚基层排查、智能终端采集等自有数据，同时，融合共享上级政府数据，建设一个“基层治理数据库”。根据社区的业务需求，基于“基层治理数据库”，利用数据模型构建主题库，形成人、房、车、组织等多个动态数字档案，以新型数据管理模式驱动基层治理精准化、服务智能化、决策科学化。“基层治理数据库”是基层“数治”的根本，通过对基层数据全生命周期的智能化管理，让数据时刻安全可控、“保鲜”好用，基层数据实现由匮到足、由乱到治的转变。

基层工作者常言：“上面千根线，下面一根针。”如何运用“数据”这根针，串起千条治理事项“线”，织好社区管理“网”，考验着平台服务能力。对此，系列基层智慧应用，仿佛同时运行的N架“水车”，从“数据资源库”的“一池活水”中汲取资源，源源不断地为基层输出精细化服务，真正让数据“会说话”“能办事”。

一本“社区台账”，赋能基层高效数据管理。它就像基层治理的“手”，改变社区“采集挨家跑、记录拿笔抄、汇报翻电脑”的工作现状，推进社区业务数据化，实现无感上报、智能分析、决策参考等智能服务与应用，让数据通过疫苗接种筛查、专题数据报告等实用场景返哺基层治理。

一屏治理，实现社区数字孪生。可视化运管大屏就像基层治理的“眼”，取代人工巡查，实现隐患精准预警及时处理，社区动态时刻“尽在掌握”，为社区工作者减负增效，让群众有更多获得感、幸福感和安全感。

一套微网格体系，实现社区事务多元共治。它就像基层治理的“腿”，联动社区工作者、民警、群众等人员，让工作人员“掌上高效办公”，为群众提供多样化便民服务，并解决遇事“找人难”“反馈难”“追踪难”的问题，同时，以积分治理激活共建活力，打造共建共治共享的基层治理新格局。

据悉，这种基层治理新模式已在重庆、济南、厦门、青岛等多个城市落地实践，赋能公共管理、公共服务、公共安全及社区党建等多个场景。

(责编：赵竹青、陈键)