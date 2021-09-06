马春阳

原标题：上市券商营收净利双增长

今年上半年，在A股三大股指均实现累计上涨，投资者跑步入场、交投活跃度明显提升的背景下，券商业绩成为最大的受益者之一。目前，A股上市券商半年报已披露完毕，上市券商普遍实现营收、净利双增长，经纪业务、自营业务对业绩贡献显著。

半年报数据显示，头部券商地位依然稳固，共有13家上市券商营业收入超百亿元，合计营收规模占所有上市券商总和的近七成。中信证券居“领头羊”位置，其营业收入达到377.21亿元，紧随其后的分别为海通证券、国泰君安，营业收入分别为234.71亿元、219.18亿元。值得关注的是，在营收增速方面，多家中小券商的表现尤为亮眼。如中原证券、红塔证券和浙商证券上半年营收同比增速均超过50%。

净利润方面，“吸金王”仍然属于中信证券，其净利润达到121.98亿元，也是唯一一家净利润超百亿元的上市券商。除了中信证券，上市券商还有6家上半年净利润规模达到50亿元以上，依次是海通证券、国泰君安、华泰证券、广发证券、招商证券、中金公司。

从业务层面看，随着市场交易的持续活跃，经纪业务、自营业务对券商上半年业绩贡献最为显著。在财富管理转型的大背景下，金融产品代销、资管业务收入的增长也颇为可观。

经纪业务上，中信证券位居头名，其经纪业务净收入达到67.42亿元，同比增长34.61%。国泰君安、中国银河位列二、三位，上半年经纪业务净收入分别为42.38亿元和35.96亿元。收入增速方面，浙商证券同比增速最高，达53.13%。东方证券、中金公司和中信建投等公司同比增速也在四成左右。

自营业务上，中信证券是唯一一家自营业务净收入过百亿元的券商，收入高达114.29亿元。接下来依次是中金公司81.63亿元、华泰证券71.91亿元。在自营业务净收入排名前十的券商中，自营净收入占营收比例最高的为中金公司，高达56.46%，有6家券商的自营收入占比超30%。由此可见，自营业务仍是上半年券商营收的“主力军”。

此外，从券商披露的半年报来看，上半年财富管理业务也成为各大券商发力的重点方向，多家券商金融产品代销收入迎来大幅增长。

从收入规模上看，中信证券以超10亿元的金融产品代销收入稳居行业第一，中金公司、广发证券分列第二、三名，代销金融产品净收入均超5亿元。

值得一提的是，从增幅看，多家券商代销金融产品收入可谓突飞猛进，中信证券、中金公司和广发证券的同比增长均超过100%，而国泰君安的同比增长更是超过400%。

展望下半年，不少券商在半年报中提及对下半年财富管理业务的“打法”，提升资产配置能力、加强科技赋能或成为券商财富管理业务转型的抓手。

例如，中信证券表示，公司将继续全面贯彻以客户为中心的经营理念和帮助客户实现资产保值增值的经营宗旨，深化财富管理转型发展，提升资产配置服务能力，推动财富客户及其资产规模稳定增长，优化业务收入结构，进一步提升财富管理收入占比；探索搭建数字化运营服务体系，提升获客留客效率，做大客户市场规模。

中信建投证券则表示，下半年将持续完善投资顾问和金融产品的全生命周期服务体系，提高资产配置服务水平；强化科技赋能，为客户提供定制化、智能化的一站式财富管理服务。

(责编：赵超、陈键)