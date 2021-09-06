郭子源

原标题：不良贷款反弹势头初步遏制

近日披露完毕的上市银行2021年半年报显示，截至2021年6月末，上市银行信贷资产质量基本稳定，六家国有大行的不良贷款率均有所下降，多家股份制商业银行的不良贷款率也呈下降趋势，不良贷款的反弹势头已得到初步遏制。

日前召开的中央财经委员会第十次会议强调，要坚持底线思维，增强系统观念，遵循市场化法治化原则，统筹做好重大金融风险防范化解工作。对于在我国金融系统中占据主体地位的银行业来说，由于全球新冠肺炎疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，如何应对不良贷款集中反弹已成为重要议题。

对此，多位上市银行负责人表示，接下来，一方面将持续“排危化险”，加大对重点领域的风险防控力度，密切关注地方隐性债务、房地产、高污染高耗能产业等；另一方面将加快“处置清淤”，不断提升风险资产的经营能力，拓宽风险资产处置渠道。

不良贷款率微降

在经过了2020年全年以及2021年一季度大力处置不良贷款后，尽管不良贷款余额“有升有降”，但多家上市银行的不良贷款率均已下降，且关注类贷款等前瞻性指标也呈现向好趋势。

具体来看，六家国有大行的不良贷款率均下降。截至2021年6月末，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮储银行的不良贷款率分别为1.54%、1.50%、1.30%、1.53%、1.60%、0.83%，较2020年末下降0.04个百分点、0.07个百分点、0.16个百分点、0.03个百分点、0.07个百分点、0.05个百分点。但是，受部分行业企业恢复基础不稳固影响，六大行中除了中行，其余五家银行的不良贷款余额均有微升。

此外，多家股份制商业银行的不良贷款率也出现了下降。截至2021年6月末，招商银行、中信银行、兴业银行的不良贷款率分别为1.01%、1.50%、1.15%，较上年末下降0.06个百分点、0.14个百分点、0.1个百分点。

从不良贷款的行业分布看，主要集中在制造业、租赁和商务服务业、批发零售业；从地域分布看，主要集中在西部、环渤海和中部地区。此外，受海外部分国家、地区疫情反复影响，部分上市银行的境外资产质量承压，截至2021年6月末境外不良贷款余额、不良贷款率均较上年末略有上升。“境外新发生的不良贷款主要集中在房地产、航空等受疫情持续影响比较大的行业，但总体来看风险可控。”中国银行风险总监刘坚东说。

前瞻性指标稳中向好

尽管不良贷款余额略有上升，但多家上市银行的前瞻性风险指标均呈现“稳中向好”趋势：一是关注类贷款占比有所下降，二是拨备覆盖率有所上升，风险抵补能力进一步增强。

所谓关注类贷款，是指虽然借款人有能力偿还贷款本金和利息，但存在一些可能影响还款的不利因素，如果恶化下去，关注类贷款将变成不良贷款。因此，该指标通常被视为判断银行信贷风险的重要先行指标。

从国有大行的情况看，截至2021年6月末，工行关注类贷款余额为3853.57亿元，较上年末减少265.43亿元，占比1.93%，下降0.28个百分点；农行关注类贷款余额2596.58亿元，较上年减少446.77亿元，占比1.57%，下降0.44个百分点；邮储银行关注类贷款余额298.46亿元，较上年末减少7.20亿元，占比0.48%，下降0.06个百分点。

“我们有效遏制住了2020年疫情发生以来不良贷款率反弹的势头。”工行副行长王景武说，该行关注类贷款余额、关注类贷款占比均有所下降，同时，逾期贷款与不良贷款的剪刀差创历史新低，连续5个季度保持为负。

关注类贷款指标向好为上市银行下半年的贷款质量管理减轻了压力，拨备覆盖率上升则直接为下半年的风险抵御能力增加了筹码。

所谓拨备，是指银行为可能发生的贷款损失而提前准备的资金，拨备覆盖率是判断银行风险抵补能力的重要指标。以拨备覆盖率189.37%为例，这意味着银行已经为可能发生的1元钱贷款损失提前准备了1.89元作为抵补。

从已披露的半年报来看，上市银行未雨绸缪，积极、充分应对可能出现的不良贷款集中反弹趋势，拨备覆盖率普遍上升。

截至2021年6月末，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行的拨备覆盖率分别为191.97%、274.53%、184.26%、222.39%、149.29%、421.33%，较上年末提高11.29个百分点、13.89个百分点、6.42个百分点、8.80个百分点、5.42个百分点、13.27个百分点。

多管齐下固本强基

针对下一步可能出现的风险以及应对措施，多家上市银行负责人表示，虽然内外部形势依然严峻复杂，但中国经济长期向好的基本面没有变，企业的经营状况也在逐步改善，预计接下来的信贷资产质量将企稳改善。

“下半年需要重点关注以下三个重点风险领域。”农行行长张青松说，一是低端制造业、批发零售业等传统高风险领域企业；二是随着“延期还本付息”政策逐步退出，部分发展前景差、财务表现弱的延期还本付息企业；三是经济转型背景下部分低效微利、负担过重的大中型企业，层级较低的政府融资平台，以及传统能源行业和房地产行业。

张青松表示，针对以上问题，农行一直积极稳妥推进风险化解工作，接下来将积极落实国家的有关要求，前瞻性做好风险研判，强化风险跟踪监测，分类施策管控风险，及时调整分类形态。

招联金融首席研究员董希淼认为，当前我国银行业风险隐患的根源有三，分别是房地产市场、地方政府债务、影子银行，接下来，各家银行要持续加强对以上领域的跟踪分析和预警预测，完善风险防控的基础制度和应急预案，不断提升风险管控能力，做到尽早发现、及时处理、尽快复原。

“工行已构建了全面风险管理体系，按照‘主动防、智能控、全面管’的风险治理路径，调结构、促化解、优处置多管齐下。”王景武说。

一是持续推进固本强基。“工行坚持在发展中解决风险管控的基础问题，按照国家政策导向和市场实际需求，加大对宏观政策支持的重点行业、国家战略发展的重点区域、有良好市场前景的重点客户的信贷支持，不断优化信贷结构和布局。”王景武说。

二是持续加强排危化险。加大重点领域风险防控力度，密切关注地方隐性债务、房地产、高污染高耗能产业等重点领域风险，强化对隐性风险客户、重点大户的前瞻性风险识别与防范。

三是持续加快“处置清淤”。不断提升风险资产的经营能力，加强风险资产的精细化管理，优化处置结构，提高不良资产现金清收比例。2021年上半年，工行已累计处置不良贷款844亿元，进一步消化存量风险的同时也为稳定资产质量提供了重要保障。

(责编：赵超、陈键)