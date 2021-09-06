原标题：多项生态科技亮相服贸会 推动绿色低碳发展

生态文明建设是关系人民福祉、关系民族未来的大计，国家曾多次强调把碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局。9月2日-7日，在北京举办的2021年中国国际服务贸易交易会上，由中建一局三公司承建的乌梁素海流域山水林田湖草沙生态保护修复试点工程、大望京2#地超高层建筑群正式亮相，公司以“智能建造、绿色发展”为展示主题，携多项新科技亮相首钢园区建筑服务专题展区，推动绿色低碳发展，助力实现“双碳”目标。

乌梁素海流域山水林田湖草沙生态保护修复试点工程，是全国最大山水林田湖草沙生态修复试点工程，沙漠治理面积位居全国同类工程之首，治理流域面积约1.47万平方公里，包括5种业态、7项子工程。

工程在实施过程中，采用“4233”生态修复治理施工模式，即四步走标准化沙漠治理、林草修复两大神器、矿山三重治理、海堤整治三步施工，首创轻型压草覆沙机械和梭梭肉苁蓉同步种植一体机，研发出精准化水肥一体化自动灌溉系统和无人机飞播进行林草种植与播撒，总结出针对矿山生态综合修复的“三重”治理方式。

目前工程阶段治理成效显著，项目团队完成了4.8万亩沙漠的平沙固沙和梭梭树种植、2.3万亩经济林种植及1万亩飞播造林、66.5平方公里的矿山治理和236.4万立方的海堤路修筑工作，有效防止进一步水土流失，改善了黄河中下游生态环境，使“北方防沙带”生态系统服务功能得到进一步提升，每年可减少100万立方米的黄沙流入黄河，使黄河中下游水生态安全得到有效保障，推动流域内3.7万贫困人口脱贫致富。该工程获评国家第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，并入选国家自然资源部发布的《社会资本参与国土空间生态修复案例（第一批）》。

大望京2#地超高层建筑群建筑面积45.17万平方米，建筑高度226米，整体建筑轮廓以竹林为蓝本，从设计、施工到运维全过程秉持自然融合、绿色智能理念。

项目在施工过程中，积极推广应用建筑业10项新技术中全部10大项、45子项，通过雨水收集利用系统，使雨水径流控制率达到70%，非传统水源利用率达到30%；土建装修一体化设计施工，可再利用材料和可再循环材料用量比例达到12.35%；施工现场建筑废弃物回收利用率达到55%。

项目在设计过程中，外幕墙采用三层夹胶中空LOW-E镀膜玻璃，通过调整裙摆的曲率和上翘曲线，将凹面的汇聚点尽量调至空中，避免建成后对周边建筑物及环境带来光污染影响；配备VAV变风量空调系统变频运行，可最大限度实现新风调节运行；设置24小时冷却水循环系统、蓄冷系统、太阳能热水系统、雨水回收系统、应用于绿化浇洒及冲厕的中水系统、热回收系统、二氧化碳监测系统连锁新风系统、设备监控系统、能源计量系统等，调试出最优的效果，最大限度地降低了建筑能耗。该工程是国内唯一LEED双铂金认证、唯一获得中国质量认证中心“碳中和证书”的办公建筑，打造绿色可持续的5A甲级智能化商务中心。

(责编：赵竹青、陈键)