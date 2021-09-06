熊 丽

原标题：让产业与人才“链接”更直接

近段时期，随着我国经济持续稳定恢复，东部沿海地区的订单需求比较饱满，普工、技工特别是技术技能人才短缺的情况比较明显。日前印发的《“十四五”就业促进规划》提出，聚焦劳动者技能素质提升，突出抓好技术技能人才培养培训，并提出要“促进制造业产业链、创新链与培训链有效衔接”。

当前我国已进入高质量发展阶段，随着我国人口结构与经济结构深度调整，劳动力供需均出现较大变化，产业转型升级、技术进步对劳动者技能素质提出了更高要求，特别是芯片半导体、新能源等产业对技能型人才的需求较大，但短期内人才培养难以跟上形势，结构性缺口比较大。人社部日前发布的报告显示，今年二季度，超过四成的市场用人需求对技术等级或职称有要求，高级技师、技师的求人倍率分别为3.11和2.68。

“十四五”时期，我国将带动1万家左右中小企业成长为国家级专精特新“小巨人”企业。对企业自身而言，想要成为掌握独门绝技的“单打冠军”或者“配套专家”，就要做到专业化、精细化、特色化，这离不开具有创新精神和工匠精神的新型产业工人队伍。

促进制造业高质量就业，缓解“就业难”与“招工难”并存的结构性矛盾，首先要提高制造业的就业吸引力。通过加大政策支持力度，为制造业降本减负，提高制造业盈利能力和从业人员的收入水平。人才“招得来”，能不能“留得住”，不仅看企业提供的工资待遇，还要看职业的上升空间。为此，要推进制造业高质量发展和职业技能培训深度融合，促进制造业产业链、创新链与培训链有效衔接，完善技能人才培养、使用、评价、激励机制，让产业与人才彼此成就，共谋发展。

培训链一头连着需求，一头连着供给。制造业的高质量发展，需要高技能人才队伍的支撑。要强化人才培养就业导向，健全人才培养与产业发展联动预警机制，增强人才培养前瞻性。构建以公共实训基地、职业院校、职业技能培训机构和行业企业为主的多元培训载体，引导培训资源向市场急需、企业生产必需等领域集中，加大人工智能、云计算、大数据等新职业新技能培训力度。同时，要完善职业技能等级制度，建立职业技能等级认定与相关系列职称评审贯通机制，为技能人才拓宽职业发展空间。

(责编：赵超、陈键)