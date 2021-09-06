原标题：昆山金改区：用技术化解金融纠纷 助推社会多维治理

近日，江苏省昆山市建设金融支持深化两岸产业合作改革创新试验区（简称昆山金改区）线上调解“金e站”发布暨金融纠纷多元化解座谈会在昆山法院召开，旨在强化金融矛盾纠纷的诉源治理水平，从源头上减少和化解金融纠纷，防范金融风险，助推昆山金改区金融行业的蓬勃发展。

该线上调解平台深度融合区块链，5G、大数据、人工智能等技术，实现全流程智能化操作，辅助调解员化解纠纷，为当事人提供操作简单、快捷的一键式解纷渠道。平台自调解申请、案件受理、调解员分配、在线调解、协议签署等可实现全流程线上操作，具有一键智能核验、一键文书生成、一键电子送达、一键批量签署等功能，提升服务保障能力。

苏州中院党组副书记、副院长石水根表示，要切实增强责任感、紧迫感，推动形成专业高效、有机衔接、便捷利民的金融纠纷化解体系。要高标准推进金融纠纷调解工作室、“金e站”建设，积极探索标准化、规范化工作流程，为全市法院积累经验。把金融纠纷多元化解工作纳入一站式多元解纷和诉讼服务体系建设整体布局，配齐配强诉前解纷力量。

“金融是赋能经济发展的源头活水。”昆山市副市长曹晔表示，近年来，昆山金融高质量发展迈出坚实步伐，机构加速集聚，业态日益丰富，服务实体经济的能力和水平显著提升。昆山法院积极发挥审判职能，全力协助政府防范化解金融风险，调处纠纷 126 件、争议金额超过1亿元，审结金融借款、保险纠纷、民间借贷涉案金额近15亿元，为推进昆山经济社会健康发展提供了坚强法治保障。相信在系统上线运行后，昆山金改区将搭建起金融纠纷多元化解平台，进一步畅通调解救济渠道，形成法院和金管部门防处风险的最强合力，为地方金融蓬勃发展、企业茁壮成长创造一流营商环境、最优法治氛围。

昆山法院党组书记、院长秦川介绍，“金e站”是在苏州中院的有力指导下，在昆山市政府的大力支持下，由昆山法院联合金融监管部门、司法行政机关、银行保险行业协会、杭州亦笔科技有限公司，专门面向昆山金改区金融机构、金融消费者、金融调解组织搭建的智能化金融纠纷调解平台，是昆山法院推出的首个类型化纠纷诉调对接线上平台。今年4月27日，“昆山市金融纠纷调解工作室”成立，标志着昆山金融纠纷调解进入更加专业化、多元化的新阶段。“金e站”是调解工作室的横向延伸，通过区块链，5G、大数据等技术的融合应用，实现跨时空、可验证、低成本的“零距离”调解，为金融机构与金融消费者之间搭建一条免费、便捷、高效、公正，集“立案+调解+司法确认”为一体的矛盾纠纷化解绿色通道。

(责编：赵竹青、陈键)