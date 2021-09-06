原标题：做好“三字功” 织牢防贫保障网

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。立足当前，着眼长远，河南省鹤壁市鹤山区乡村振兴局把有效防止返贫，巩固脱贫成效摆在首要位置，进一步理清思路、强化责任、创新举措，切实在防止返贫监测预警、帮扶机制、强化保障落实上下足功夫，全面强化责任落实、政策落实和工作落实，巩固拓展脱贫攻坚工作稳步推进，切实做到有效防止返贫，不断拓展巩固脱贫攻坚成果。

在防贫监测上练苦功，突出“实”字。

如实监测预警。制定《鹤山区关于建立防止返贫致贫监测帮扶机制的实施方案》，通过区乡村三级常态化监测预警、区级行业部门数据共享预警、市级监测分析预警三种举措，重点对脱贫不稳定户、边缘易致贫户及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户等进行监测，着力防控返贫、新致贫风险，确保预警扎实有效。

核实监测数据。相关部门之间定期进行数据更新，实现相关监测数据信息的共享。行业部门以及保险机构立足实际，结合各自监测信息纵向到底，横向到边，定期交换共享数据信息，区扶贫办对各行业部门共享的数据信息进行比对分析，筛查出可能存在返贫致贫风险的农户名单，开展有效帮扶，确保不出现新的致贫返贫。

压实监测职责。根据《鹤山区关于建立防止返贫致贫监测帮扶机制的实施方案》要求，坚持“分级负责、以村为主、上下联动”的防返贫致贫监测机制，确定不同监测指标的责任主体，提高工作队伍的专业化水平。区扶贫办每月10日前将通过各级监测预警分析研判确定的监测对象建议名单交至乡镇扶贫办，并组织乡村干部对新增加的监测对象建议名单开展入户核查，并按照村级评议、乡镇审核、区级确定等程序逐级认定审核，认定出最终监测对象名单，按时上报市扶贫办备案，实行台账式动态管理。

在防贫帮扶上下真功，突出“联”字。

分类施策联保障。对涉及“三保障”及饮水安全预警风险的，及时协调住建部、水利等相关部门，综合施策全面解决住房及饮水安全问题；与卫健、民政、医保等部门密切结合，对突发重大疾病的脱贫不稳定人口，迅速落实健康扶贫政策，对边缘易致贫人口及时落实大病保险、大病救助、临时救助、最低生活保障等政策，消除预警风险；对有因学预警风险的，与教育部门密切结合，在全面解决义务教育阶段适龄儿童因贫辍学的基础上，采取了帮助申请助学贷款、联系爱心人士助学、协调假期临时务工等方式消除风险，确保不返贫致贫。

特色产业联稳岗。把产业扶贫作为巩固脱贫成果的主攻方向，充分发挥地区资源优势，因地制宜培育形成了“乡村旅游、特色种植养、特色加工、光伏扶贫”四大特色扶贫产业，采取技能帮扶、岗位帮扶、政策帮扶等措施，助力贫困户灵活务工转移就业，确保脱贫劳动力应就业尽就业。

社会帮扶联增收。鼓励引导辖区签约结对企业重点围绕七项重点活动开展精准帮扶工作，形成政府、社会、企业、个人共同参与帮扶，保障脱贫群众持续稳定增收。充分发挥企业在人才、技术等方面的独特优势，指导帮扶村开展实用技术、生产技能、经营管理培训，提高农民参与市场经济的积极性和自我发展的能力。根据企业用工需求，组织脱贫群众开展就业培训，吸纳有就业意愿的劳动力就地就近就业，增加工资性收入。充分发挥中国社会扶贫网、鹤山区“三专一平台”，拓宽农特产品销售渠道，解决山区农村时令水果及农产品销售难题，同时也为消费者带来便利与实惠，还把销售额的1%作为帮扶救助基金用于农村低收入家庭的帮扶，增加农民收入。

在防返贫“保障”上用实功，突出“全”字。

按照“政府主导、市场运作，客观公正、群众受益”的原则，坚持把抓好保险扶贫作为防返贫致贫的一道“防火墙”，作为小康路上不落一人的关键一招。

防贫对象保障全。对全区农村人口近三年在医疗、就学、灾情等方面支出费用进行“大数据”分析、划段测算、抽样调研，分类划定“预警监测线”，将相应支出超过“预警监测线”的脱贫不稳定和边缘易致贫“两类人群”及存在返贫风险的低保户、残疾人、特殊家庭等特殊困难群体纳入重点防贫对象，共为全区3205名享受政策的脱贫人口、41名边缘人口及享受政策的脱贫人口总数10%的农村低收入农户每年购买100元防贫救助保险。

防贫保险覆盖全。以国家现行农村扶贫标准的“1.5倍”为界，划定“防贫保障线”，将因病、因学、因灾致使收入减少确定为重点理赔项目，构建六重救助保障。一是瞄准灾害、意外事故致贫因素，发放因灾、意外事故的防贫救助保险金，持续构建防灾害、意外事故防贫保障。二是瞄准疾病住院致贫因素，发放因病防贫救助保险金，持续构建因病发生新致贫保障。三是瞄准升学致贫因素，发放升学防贫救助保险金，持续构建升学救助保障。四是瞄准在校持续接受教育新致贫因素，发放在校教育防贫救助保险金，构建在校持续接受教育新致贫保障。五是瞄准家庭有贫困风险导致收入下降因素，发放收入防贫救助保险金。持续构建防贫收入救助保障。六是瞄准产业受损新致贫因素，发放产业防贫救助保险金，持续构建产业防贫救助保障。

保障运行机制全。一是月对接。区扶贫办牵头抓总，人社、教育、民政、医保等相关部门，每月向区扶贫办报送监测到的防贫救助对象信息。二是共研判。区扶贫办接到信息后，委托合作保险机构通过专业化的手段进行调查核实、确定名单，由乡镇、村“两委”审核。三是保落实。区扶贫办对审核名单进行备案，保险公司对照名单，确定保险理赔标准，核定保险理赔金额后，并将结果在拟发放对象所在行政村、自然村进行为期10天的公示，确保防贫保救助险金发放到位。（张俊妮）

(责编：赵竹青、陈键)