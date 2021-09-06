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北京证券交易所退市制度出炉，避免市场“大进大出”

2021年09月06日08:39 | 来源：中国新闻网
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原标题：北京证券交易所退市制度出炉，避免市场“大进大出”

　　北京证券交易所(下称“北交所”)5日对外发布《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(下称“《上市规则》”)，其中提到了关于北交所上市公司的退市制度。

　　北交所方面强调，《上市规则》贯彻“建制度、不干预、零容忍”方针，借鉴近期退市制度改革经验，在充分保障投资者合法权益的基础上，充分包容中小企业天然存在的业绩易受外部影响等特点，避免市场“大进大出”；同时，坚决出清重大违法、丧失持续经营能力等极端情形的公司。

　　北交所方面表示，退市制度主要包括三个方面。一是退市标准，即“谁应退”。《上市规则》明确了主动退市与强制退市安排，强制退市分为交易类、财务类、规范类和重大违法类等四类情形，构建了多元丰富的指标组合。其中，财务类强制退市考察期为2年，指标不交叉适用。

　　二是退市程序，即“怎么退”。北交所表示，《上市规则》规定了退市风险警示，作为强制退市的先导制度，既向市场充分揭示风险，也保障投资者的交易权利；明确强制退市由上市委员会审议，确保退市决定的严肃性和审慎性。

　　三是退市去向，即“退到哪”。北交所称，其充分发挥与新三板市场一体发展的制度优势，对于退市公司，符合全国股转系统基础层挂牌条件或创新层条件的，鼓励进入相应层级挂牌交易，继续发展；存在重大违法等情形，不符合挂牌条件的，转入退市公司板块，体现了对退市风险“分类纾解、充分缓释”的创新探索。此外，北交所退市公司符合重新上市条件的，可以申请重新上市。(记者 夏宾)

(责编：赵竹青、陈键)

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