原标题：北京证券交易所：对上市公司现金分红比例不作硬性要求

北京证券交易所(下称“北交所”)5日在就三件基本业务规则公开征求意见答记者问时称，北交所对上市公司的现金分红比例不作硬性要求，鼓励公司根据自身实际“量力而为”。

北交所方面表示，其上市公司监管制度在遵循上市公司监管基本要求的前提下，充分考虑了北交所服务创新型中小企业的市场定位，总结吸收了精选层运行以来的监管实践。

谈及在信息披露、公司治理等方面，北交所上市公司与沪深交易所上市公司的监管要求异同点时，北交所方面称，在共性方面，《北京证券交易所股票上市规则(试行)》遵循上市公司监管一般规律，落实上市公司监管的法定职责，充分吸收上市公司监管的成熟经验，接轨现行上市公司主要监管安排，保持与沪深交易所在信息披露和公司治理标准方面的总体一致性。

在特色方面，北交所指出，《北京证券交易所股票上市规则(试行)》充分吸收了精选层前期实践经验，承袭契合创新型中小企业特点的监管制度，形成了体现北交所市场定位和特色的差异化制度安排，有效平衡了中小企业在资本市场的规范成本与收益。

例如，对现金分红比例不作硬性要求，鼓励公司根据自身实际“量力而为”；对于股权激励，允许在充分披露并履行相应程序的前提下，合理设置低于股票市价的期权行权价格，以增强激励功效。(记者 夏宾)

(责编：赵竹青、陈键)