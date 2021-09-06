北京证券交易所：对上市公司现金分红比例不作硬性要求
2021年09月06日08:40 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：北京证券交易所：对上市公司现金分红比例不作硬性要求
北京证券交易所(下称“北交所”)5日在就三件基本业务规则公开征求意见答记者问时称，北交所对上市公司的现金分红比例不作硬性要求，鼓励公司根据自身实际“量力而为”。
北交所方面表示，其上市公司监管制度在遵循上市公司监管基本要求的前提下，充分考虑了北交所服务创新型中小企业的市场定位，总结吸收了精选层运行以来的监管实践。
谈及在信息披露、公司治理等方面，北交所上市公司与沪深交易所上市公司的监管要求异同点时，北交所方面称，在共性方面，《北京证券交易所股票上市规则(试行)》遵循上市公司监管一般规律，落实上市公司监管的法定职责，充分吸收上市公司监管的成熟经验，接轨现行上市公司主要监管安排，保持与沪深交易所在信息披露和公司治理标准方面的总体一致性。
在特色方面，北交所指出，《北京证券交易所股票上市规则(试行)》充分吸收了精选层前期实践经验，承袭契合创新型中小企业特点的监管制度，形成了体现北交所市场定位和特色的差异化制度安排，有效平衡了中小企业在资本市场的规范成本与收益。
例如，对现金分红比例不作硬性要求，鼓励公司根据自身实际“量力而为”；对于股权激励，允许在充分披露并履行相应程序的前提下，合理设置低于股票市价的期权行权价格，以增强激励功效。(记者 夏宾)
(责编：赵竹青、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：电子商务助农成效显著 将持续推动“数商兴农”行动
- 人民网北京9月5日电 （记者何旭、孙博洋）“在‘三农’领域，电子商务在促进农产品上行、推动农业数字化转型升级、带动农民就业创业、改善提升农村风貌等方面成效显著。”2021年中国国际服务贸易交易会举办期间，商务部电子商务和信息化司二级巡视员朱炼在2021中国电子商务大会的“数商兴农”论坛上如上表示。…
相关新闻
- 评论
- 关注