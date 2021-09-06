罗鑫、谢希瑶

原标题：打造跨国公司投资“强磁场”

“中国拥有超大的市场，近年来对冰雪设施的完善以及营商环境的持续优化，吸引我们不断加大投资。”在北京举行的2021年中国国际服务贸易交易会上，意大利泰尼卡集团中国分公司董事雷米吉奥·布鲁奈利与吉林市代表签约后说。

不久后，这家为往届冬奥会运动员提供比赛装备的运动品牌，将在有着“滑雪天堂”美誉的吉林市，为当地滑雪场、滑雪馆、滑雪学校提供滑雪产品及服务。

布鲁奈利道出了不少参加服贸会的跨国公司高管的心声。“我们在中国持续加大研发投入的信心非常坚定。”跨国生物制药公司百时美施贵宝区域代表陈思渊在服贸会的一场高峰论坛上说。

这家跨国生物制药公司进入中国市场已有近40年。受益于中国不断优化的营商环境，创新药品可以更快在中国注册上市，极大激励了企业的创新动力。

世界银行在去年发布的专题报告中指出，中国近年来在优化营商环境领域取得了巨大成就。中国连续两年被世界银行评选为全球营商环境改善幅度最大的10个经济体之一，已成为全球主要经济体中营商环境改善幅度最大的经济体。

国务院发展研究中心副主任张军扩在服贸会上表示，中国加入世界贸易组织20年来，跨国公司推动中国融入世界经济，促进中国服务贸易发展提升。与此同时，中国不断优化营商环境，推进服务贸易便利化，打造对全球要素资源的强大磁场，为跨国公司的发展提供广阔空间。

服务贸易额约占全国服务贸易额五分之一的北京，近年来吸引多家高端外资金融机构、头部企业落户。北京市副市长隋振江说，自上届服贸会以来，北京抢抓发展机遇，一大批优惠创新政策落地实施。

“最新发布的2021年《财富》世界500强榜单中，北京入围数量连续9年位居全球城市榜首，北京的开放创新和优化的营商环境，赢得了越来越多跨国公司的青睐。”隋振江说。

高通执行副总裁兼技术许可业务总裁亚历克斯·罗杰斯通过视频表示，高通在中国投资超过70家初创企业，正在开发基于5G的新技术和新产品。中国知识产权体系不断完善，为更高的投资水平、更多的创新产出、更大量的研发活动提供了有利环境。

数据显示“十三五”时期，服务业利用外资比重从64%上升至78%。服务业限制措施去年缩减至23项。

今年上半年，中国服务业实际使用外资同比增长33.4%，高于全国全部实际使用外资总额同比增速4.7个百分点。中国在促进服务业开放和服务贸易发展方面，一系列新举措密集出台，推动高水平开放的成效明显。

作为全球最大的专业服务机构之一，安永在过去三年为3000多家中国客户的6万多个海外项目提供了服务。安永全球主席兼首席执行官狄思博认为，制度创新是中国经济成功的关键驱动力之一。“中国注重与其他国家和地区加强合作协调，建立完善与国际接轨的规则。”

“在全国推进实施跨境服务贸易负面清单”“探索建设国家服务贸易创新发展示范区”“支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试”“打造数字贸易示范区”……本届服贸会进一步释放了多项高水平开放信号。

随着数字服务贸易加速发展，加快推动数字服务贸易便利化成为越来越多国家共识。中国国际经济交流中心副理事长王一鸣介绍，联合国贸发会数据显示，过去10年全球可通过数字行使交付的服务出口额年均增长7%至8%。超过一半的服务贸易实现了数字化。2019年，全球数字贸易规模占服务贸易比重上升到52%，占全部贸易比重上升至12.9%。

“受新冠疫情影响，全球服务贸易受到较大冲击，但数字贸易发展势头依然强劲，占全球服务贸易比重进一步上升，展现出强大的发展韧性。”王一鸣说，未来我们要加强数字贸易自由化、便利化的国际合作，包括加强与世贸组织、世界海关组织，以及各国海关和监管部门在数字贸易自由化、便利化的信息交流和政策沟通，积极参与区域和多边论坛，加强在数据交互、业务互通、监管互认、服务共享等方面的国际交流与合作。

世界银行集团亚太区高级副行长维多利亚·克瓦在服贸会视频发言中表示，数字科技的崛起影响深远，数字服务贸易可以帮助各国更快更好地从新冠疫情危机中恢复。未来，中国的服务贸易制度还有进一步改革的空间，在不牺牲服务质量和市场稳定、不降低监管质量的前提下加强竞争。

服贸会由商务部和北京市政府共同主办，是全球服务贸易领域的综合性展会和中国服务贸易领域的龙头展会。2021年服贸会于9月2日至7日在国家会议中心和首钢园区，以线上和线下相结合的方式举办。

(责编：赵超、陈键)