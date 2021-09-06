北京：十大专项行动培育国际消费中心城市
2021年09月06日08:47 | 来源：新华社
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原标题：北京：十大专项行动培育国际消费中心城市
为培育国际消费中心城市，北京市商务局5日发布《北京培育建设国际消费中心城市实施方案》，这是记者从服贸会“2021北京国际消费中心城市论坛”了解到的信息。
据了解，方案包括消费新地标打造行动、消费品牌矩阵培育行动、数字消费创新引领行动、文旅消费潜力释放行动、体育消费质量提升行动、教育医疗消费能级提升行动、会展消费扩容提质行动、现代流通体系优化升级行动、消费环境新高地创建行动、消费促进机制协同保障行动十大专项行动，每个专项行动都配备有详细的规划。
如消费品牌矩阵培育行动，提出力争到2025年，吸引国际国内品牌在京开设3000家以上首店、创新店、旗舰店，“北京老字号”认定总数达到230家左右，打造10个左右老字号聚集区，孵化100个以上新消费品牌。
北京市商务局局长闫立刚表示，北京力争通过5年左右的培育建设，在国际知名度、消费繁荣度、商业活跃度、到达便利度、消费舒适度、政策引领度等关键指标方面水平显著提升，基本建成具有全球影响力、竞争力和美誉度的国际消费中心城市。
(责编：赵超、陈键)
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