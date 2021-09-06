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大开眼界！数字人民币原来还有这些新玩法！

记者 李金磊
2021年09月06日08:47 | 来源：中国新闻网
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原标题：大开眼界！数字人民币原来还有这些新玩法！

　　数字人民币正在加速走进老百姓的生活。

　　在北京召开的2021年中国国际服务贸易交易会(简称“服贸会”)上，数字人民币展示了很多新玩法，令人大开眼界。原来，数字人民币还可以这么用。

　　异形数字人民币钱包。中新网记者 李金磊 摄

　　拐杖也能用数字人民币

　　你以为数字人民币只能用手机APP来使用？那就大错特错了。它可以藏在智能拐杖、手表、门禁卡坠……没想到吧。

　　在服贸会现场展示的一款老年智能拐杖，就不简单，可以用来刷数字人民币。原来，在拐杖把手的位置，植入了数字人民币硬钱包，轻轻碰一碰就能支付。

　　数字人民币钱包展示。中新网记者 李金磊 摄

　　可以穿戴的数字人民币钱包

　　另外，现场还展示了很多可以穿戴的数字人民币钱包，比如手环钱包、手套钱包、手表钱包……

　　这是因为这些可穿戴设备中嵌入了芯片。比如，手表钱包，可以叠加数字人民币功能和健康应用，集消费、健康管理于一体，支持 NFC 及蓝牙通信，可与 POS 终端进行交易，实现数字人民币交易流通。

　　再比如手套钱包，可满足冬季运动时便捷支付的需求，在滑雪场或滑冰场，运动员、游客戴着手套，轻轻一碰就可完成数字人民币支付。

　　可视卡硬钱包。中新网记者 李金磊 摄

　　可显示余额的可视卡硬钱包

　　可能很多老年人担心，看不到卡里的余额，心里不踏实，没关系，还有可视卡硬钱包。

　　这种可视卡硬钱包跟银行卡差不多大小，但不同的是卡面上有一个小窗口，可以显示交易金额和余额，老年人可以随身携带，跟使用现金一样方便，一目了然可以看到花了多少钱。

　　而且，有的可视卡硬钱包还加载了健康宝状态查询功能，这对于老年人来说是非常方便的。

　　数字人民币双离线功能演示。中新网记者 李金磊 摄

　　可以用来坐地铁

　　相当多的场景都可以使用数字人民币了。《中国数字人民币的研发进展白皮书》显示，截至2021年6月30日，数字人民币试点场景已超132万个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域。

　　服贸会现场展示了使用数字人民币通过地铁闸机的情形，其实，这种情形已经落地。

　　从今年6月30日开始，用数字人民币可以乘北京地铁，可以通过亿通行APP参与数字人民币支付刷闸乘车体验测试，无需扫码，锁屏状态下碰一碰就可以过闸机。

　　数字人民币。中新网记者 李金磊 摄

　　可以解锁共享单车

　　在数字技术的支持下，现场还展示了数字人民币“解锁”共享单车的新功能。

　　基于智能SIM卡数字人民币硬钱包的NFC支付功能，不用联网，不用打开手机App，也不用绑定银行卡，手机“碰一碰”即可开关单车，并同步完成付款。

　　你用过数字人民币吗？

(责编：赵竹青、陈键)

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