吕晓勋

只有把乡土风貌、特色文化与现代旅游需求有机结合起来，才能使乡村民宿更有人情味，让游客旅行更有记忆点

习近平总书记指出：“依托丰富的红色文化资源和绿色生态资源发展乡村旅游，搞活了农村经济，是振兴乡村的好做法。”作为发展乡村旅游的有效切入点，乡村民宿大有可为。近年来，从北京怀柔区颁布奖励办法、出台等级标准，使得各类乡村民宿快速涌现，到浙江瑞安市强化政策激励、激活投资主体，推动民宿向产业集群发展，多地相继出台鼓励发展政策，促进乡村民宿健康有序发展。

作为一种非标准住宿业态，乡村民宿在设计、装修上注重个性，在服务、体验上强调人情味，让游客更容易感受到温馨、舒适与放松。近年来，国内周边游，尤其是乡村游，成为不少人出行休闲的首选。数据显示，今年“五一”假期，某旅游出行服务平台乡村民宿预订量同比增长超220%，增速超过酒店。当乡村旅游逐渐成为新潮流，如何做好乡村民宿这一重要体验产品，激发乡村旅游市场更大发展动能，成为新的课题。

乡村民宿有别于传统酒店、宾馆，也不同于一般的农家乐。除了硬件设施、基本服务，乡村民宿本身所体现的文化特质、所蕴含的风土气息，是游客较为看重的。一栋栋矗立在乡间的建筑，不只是调适身体、放飞心灵的休闲驿站，更是观察自然变化、感受乡村文化的重要窗口。福建厦门的红砖古厝，安徽黄山的粉墙黛瓦……那些保留地方传统肌理又考虑现代生活需要的乡村民宿，顺应自然山水格局，彰显乡村古朴之美，因此也更容易吸引游客前来打卡。可以说，以科学规划、精心设计、合理建造展现乡村风貌，充分满足游客远观风景、近享闲适的诉求，是民宿融入乡村整体环境，实现与当地生态、文化协调发展的必然选择。

让特色民宿点亮美丽乡村，离不开多种多样的经营模式、应需而变的服务方式。无论哪种类型的乡村民宿，其实都可以依托独特的自然、人文资源优势，丰富游客体验、创新个性化旅游服务。在云南迪庆藏族自治州，游客跟着民宿管家饱览滇西北美景的同时，还可以亲手绘制藏式木碗、做一扇豆腐；在浙江湖州，很多乡村民宿不仅供应当地美食，而且提供水果采摘、徒步采风、旅游摄影等体验项目……乡村民宿发展实践表明，只有把乡土风貌、特色文化与现代旅游需求有机结合起来，才能使乡村民宿更有人情味，让游客旅行更有记忆点。

“民宿经营与当地发展相辅相成。没有乡村整体的振兴，就没有民宿的持续发展。”一位乡村民宿从业者的感慨，道出了两者的内在联系。有计划、有步骤地引入资本、人才发展乡村民宿，能够更好促进乡村旅游消费、激发乡村发展活力。各级政府需要在强化规划引领、完善配套设施、提升服务水平、加强规范管理等方面下更大功夫，为民宿发展提供更多针对性支持和帮助，推动乡村旅游成为乡村振兴的重要引擎。

乡村民宿的发展，契合了现代人远离喧嚣、亲近自然、寻味乡愁的美好追求，具有撬动乡村旅游的支点作用。期待未来的乡村民宿产业，继续深挖当地生态、文化资源，更好满足广大游客个性化、多样化消费需求，让农民更多分享产业增值收益，为乡村振兴注入新的活力。

《 人民日报 》（ 2021年09月06日 09 版）

(责编：赵超、陈键)