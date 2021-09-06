韩 鑫

新一轮科技革命与产业变革方兴未艾，数字化转型是传统企业危中寻机的必然选择，也是经济社会发展的大势所趋

不久前，笔者在调研采访时发现，不少制造业企业正在升级数字化转型战略。有企业负责人坦言，经历新冠肺炎疫情后，数字化转型不仅是企业抵御不确定性的“挡风板”，从长远看也正在成为企业降本增效的“推进器”。

新一轮科技革命与产业变革方兴未艾，数字化转型是传统企业危中寻机的必然选择，也是经济社会发展的大势所趋。数据显示，2020年，我国规模以上工业企业生产设备数字化率、数字化设备联网率分别提升至49.9%和43.5%。当前，数字技术融入业务场景，正在重塑众多传统产业形态。在生产车间，借助5G和工业互联网等技术，可以实现从“串行生产”到“协同制造”的转变，缩短产品交付周期、降低生产成本；在地下煤矿，引入无人开采、智能装车等系统，可更好保障作业安全，提升开采效率……越来越多行业、企业，从数字化转型中寻找突破，不断延展产业数字化、数字产业化的空间。

实现数字化转型，需因企制宜。不同行业领域、不同企业类型，转型重点和实现路径不同，这决定了自身需求与发展方向也千差万别。企业数字化转型理应结合所处行业特点和发展阶段，探索适合发展要求的战略方向，进而有针对性地分阶段分步骤实施。应该看到，当前一些中小企业在数字化转型过程中，面临一些难题。这就需要有经验有能力的平台企业参与进来，帮助中小企业梳理需求，基于平台的大数据、人工智能等技术，提供相应的解决方案和升级服务，从而更好地在数字化转型中实现互利共赢。

实现数字化转型，需久久为功。数字化转型是一项涉及数据、技术、流程、组织等要素的系统性工程。过去，一些企业在转型时，更多关注技术新不新、工具强不强、某一环节的问题能否得到解决、是否能在短期带来效益。随着数字化转型程度加深，发展重点应转向数字化业务的覆盖面与商业模式的有效性，应更加关注管理流程是否集约、人才结构是否适配等，进而让数字化战略持续驱动企业发展。实践表明，数字化转型不能只关注短期利益，而应注重长期效益，唯有紧跟变革方向、瞄准技术前沿、科学谋划布局，才能在转型大潮中勇立潮头。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要指出：“迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。”前不久，工业和信息化部公布《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），提出“到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型”。蓝图已经绘就，产业机遇涌动，以数字化转型实现发展蝶变，我们就能以信息化培育新动能、用新动能推动新发展、以新发展创造新辉煌。

（作者为本报经济社会部记者）

《 人民日报 》（ 2021年09月06日 09 版）

(责编：赵超、陈键)