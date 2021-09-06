新华社西宁9月5日电 中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华3日至5日在青海省督导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，着力巩固脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴，接续促进脱贫地区发展和群众生活改善。

胡春华先后来到湟源县、共和县、乌兰县、都兰县、格尔木市，深入村庄农户、搬迁社区、企业园区，与脱贫群众、基层干部、企业负责人等深入交流，了解巩固脱贫成果、乡村产业发展、乡村建设等情况。

胡春华指出，巩固拓展脱贫攻坚成果是过渡期内脱贫地区农村工作的首要任务，务必牢牢守住不发生规模性返贫的底线，切实抓紧抓实抓好。要运行好防止返贫监测帮扶机制，落实县乡村三级工作责任，做到动态排查、精准识别、有效帮扶。要保持主要帮扶政策总体稳定，多途径推进稳岗就业，尤其是组织好外出务工就业，做好易地搬迁后续扶持，确保脱贫群众持续增收。

胡春华强调，脱贫地区推进乡村振兴，必须坚持从实际出发，因地制宜发展乡村特色优势产业，突出抓好农产品加工，确保品质、打出品牌，让农民更多分享增值收益。要加强村级党组织建设，选优配强村“两委”班子，落实好“四议两公开”制度，加强村务监督。要实施好乡村建设行动，持续改善人居环境，加强农村精神文明建设，久久为功建设美丽宜居乡村。

《 人民日报 》（ 2021年09月06日 02 版）

(责编：赵超、陈键)