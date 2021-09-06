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在2021年中国国际服务贸易交易会（服贸会）期间，中国商务部、工业和信息化部、国务院发展研究中心、世界旅游城市联合会等举办了5场高峰论坛，分别围绕服务贸易高质量发展、开放合作、数字新生态、振兴世界旅游等进行交流研讨，中外政府官员、企业家、智库学者及国际机构代表等共话服务贸易发展新趋势，为全球服务贸易繁荣发展贡献更多智慧和力量。

以服务贸易助力世界经济复苏

受疫情影响，2020年全球跨境投资大幅下降42%，服务贸易也受到严重冲击。与此同时，服务贸易数字化进程加速，给服务贸易结构调整和新型服务贸易发展带来新机遇。

“越是困难时刻，越要增强信心。疫情越是严峻，越要加强合作。服务业开放和服务贸易发展，是各国融入经济全球化、参与国际竞争合作的重要途径。”国务院发展研究中心党组书记马建堂表示，近10年来，全球服务贸易平均增速是货物贸易增速的两倍，服务贸易对促进全球经济增长和深化全球价值链的作用日益凸显。

中国服务进出口规模持续扩大，连续7年位居全球第二，受到与会嘉宾的高度关注。“中国持续促进服务贸易一体化发展。作为全球第二大服务贸易进口国和第四大服务贸易出口国，中国服务贸易正在不断发展并日趋多样化。”世界银行亚太区高级副行长维多利亚·克瓦强调，服务贸易有助于各国更快、更好地从疫情中恢复，并加速世界经济向数字化转型。

金砖国家新开发银行行长马可表示，在贸易保护主义抬头背景下，服务贸易的重要性更加凸显。“服务贸易在全球贸易中占有越来越重要的地位，制造业等部门都可以从服务贸易中获益。”他高度肯定中国科技发展成就、新型工业化进程和知识产权保护工作，认为“这些对于重构全球价值链具有非常重要的意义”。

“在过去20年中，服务贸易占全球经济的比重翻了一番，而贸易在全球经济中扮演着重要角色。”国际货币基金组织驻华首席代表史蒂文·巴奈特指出，中国持续扩大对外开放，有助于推动服务贸易自由化，为世界经济复苏注入新的动力。

旅游业是世界经济的风向标，率先实现旅游业的复苏和振兴，对于实现全球经济的复苏和发展至关重要。在旅游主题高峰论坛上，全球旅游业代表共商疫情背景下重振旅游业之路。论坛发布了《世界旅游城市发展报告（2020）》，为世界旅游复苏提供智力支撑。中国文化和旅游部部长胡和平在论坛上表示，世界各国应坚持互利共赢，深化国际旅游合作，在开放中创造机遇、在合作中破解难题，共同促进世界旅游业高质量发展。

以数字贸易激活发展新引擎

据介绍，2020年全球数字贸易出口逆势增长3.8%，占服务贸易的比重进一步上升至62.8%，对于服务出口增长的贡献率高达98.3%。作为全球贸易新形态和未来贸易新引擎，“数字贸易”是本届服贸会的关键词之一。

从完善法律法规建设到夯实基础设施建设，从引领可持续发展到推动企业数字化转型……在数字主题高峰论坛上，与会嘉宾为推动中国和全球数字经济与数字贸易发展建言献策。

联合国政府间气候变化专门委员会副主席莫汗·穆纳辛格认为，通过管理后疫情时代的数字技术和数字贸易，可为可持续发展提供保障。他指出，中国促进可持续发展的经验值得世界其他国家学习，“中国通过平衡经济发展、社会发展和生态保护，迈上具有包容性的绿色增长之路，建立了可持续发展的新模式”。

在波士顿咨询总裁兼首席执行官李瑞麒看来，中国具备雄厚的工业和消费互联网市场基础，并且拥有世界领先的数字化生态，在发展数字贸易方面前景广阔，创新的服务模式可以推广至全球。

中国工业和信息化部总工程师韩夏强调，中国需要进一步融入全球数字治理体系建设。“充分利用各类多双边机制，加强国际交流合作，融入全球数字治理体系建设，积极参与全球数字经济和数字贸易治理规则的制定。”

思爱普全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏认为，数字化时代改变了贸易的逻辑，新企业的承载形式是“数字生态共生体”，“数字化不但能提高企业效率、降低成本，更重要的是能把世界各地的人们融和在一起。”

哥伦比亚驻华大使路易斯·迭戈·蒙萨尔韦表示，中国在数字化平台建设方面处于世界领先地位。“中国已经建设的数字化平台让人们即使不在现场，也能享受到金融或教育等服务，促进了贸易和投资的便利化，提供了更多发展机遇。如果我们能更多使用数字化平台彼此连接，就可以携手打造一个更美好的世界。”

以高水平开放推动高质量发展

新增4个服务业扩大开放综合试点、发布海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单、推广全面深化服务贸易创新发展试点最佳实践案例……今年上半年，中国服务贸易一系列开放举措密集落地。

“中国服务业开放发展为世界作出了重要的贡献，2020年中国服务进出口6617亿美元。”中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长俞建华表示，过去10年，中国累计从世界进口服务4万多亿美元，对世界服务进口增长的贡献达24%，预计每年为全球贸易伙伴增加约1900万个就业岗位。

在“十四五”规划纲要实施的开局之年，中国服务贸易开放也取得显著成效。中国国务院发展研究中心副主任张军扩指出，今年上半年，中国服务业实际使用外资同比增长33.4%，增速高出全国全部实际使用总额4.7个百分点。服务业实际使用外资的占比接近80%。

受益于营商环境的持续改善，中国连续多年成为第二大外商直接投资国，其中服务业是外商投资新热点。世界贸易组织前副总干事易小准表示，外资持续涌入中国现代服务业，促进5G、云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术与中国传统制造业的加速融合，不仅提升了中国经济整体竞争力，也巩固了中国在全球价值链中的地位，使中国与世界经济的融合更加紧密，让所谓的“脱钩论”不攻自破。

近年来，中国金融服务业对外开放取得积极进展，汇丰控股有限公司集团行政总裁祈耀年表示，汇丰在中国市场持续大力投资，“如果没有中国的持续改革开放，我们不可能切实有效地做到这一点”。

（本报记者俞懿春、王新萍、屈佩、尚凯元、暨佩娟、陈尚文、潘俊强、刘融）

《 人民日报 》（ 2021年09月06日 03 版）

(责编：赵超、陈键)