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为世界繁荣稳定作出巨大贡献（国际论坛）

海因茨·迪特里希
2021年09月06日09:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国坚定不移走和平发展道路，既通过维护世界和平发展自己，又通过自身发展维护世界和平

　　

　　2001年，我应中国社会科学院拉丁美洲研究所邀请第一次访问中国。政治文化中心北京、国际化大都市上海、历史悠久的西安、因园林艺术闻名遐迩的苏州，都以其独特的魅力给我留下深刻印象。近年再访中国，我最直观的感受是中国各地的交通基础设施实现了现代化升级，机场、港口、高速公路、高速铁路，如同动脉一样将经济社会发展需要的能量输送到全国各地，城市和农村居民的生活水平大幅提高。

　　在中国新疆吐鲁番，我与当地一名葡萄种植农民一起探讨新疆的历史与现状。在天山天池湖畔，在当地民众的白色毡房里，我听他们讲述自己的生活和新疆的变化。在我接触的新疆居民的眼里，新疆的发展离不开中国共产党的好政策，他们对中国共产党带领人民不断走向进步、取得成就心存感激，对建设中国特色社会主义充满热情，对未来的美好生活无限憧憬。这些为我撰写有关新疆真实情况的文章提供了素材。

　　20多年来，我一直致力于加强拉中高等教育交流与合作，组织和参加相关国际会议并促成拉中大学签署学术交流协议，这一过程也加深了我对中国特色社会主义的了解。新冠肺炎疫情发生后，中国在短时间内取得抗疫重大战略成果，并给予其他国家大力支持。中国是2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。这些成就无不体现出中国特色社会主义制度的优越性。毫无疑问，其他国家可以从中国的科学实践和经济繁荣中获益。

　　在中国共产党领导下，中国取得巨大经济社会发展成就，国际地位显著提升。几十年来，中国有条不紊地实施五年规划，着力提高人民生活水平。目前，中国已历史性地解决了绝对贫困问题，为在世界范围内消除贫困作出重要贡献。在对外交往中，中国坚持不干涉别国内政原则，坚定不移走和平发展道路，既通过维护世界和平发展自己，又通过自身发展维护世界和平。中国沿着和平发展道路前行，为世界繁荣稳定作出巨大贡献。

　　中国共产党将马克思主义作为指导党和人民事业的理论基础，并坚持将马克思主义基本原理与中国革命、建设和改革的具体实践相结合。中国共产党将实现广大人民群众的根本利益作为最鲜明的政治立场，丰富发展了马克思主义群众观。中国共产党既尊重科学与实践，又紧密联系群众，这是中国能够取得成功的秘诀。

　　建设一个更美好的世界，需要提高各国人民的生活质量，创造人人平等、友爱的国际环境。推动构建新型国际关系和人类命运共同体，契合建设一个更美好世界的需要。中国梦不仅是中国人民的梦想，也同世界各国人民的梦想息息相通。中国在完善全球治理、推动世界和平发展方面发挥着至关重要作用。

　　（作者为墨西哥城市自治大学教授）


　　《 人民日报 》（ 2021年09月06日 03 版）
(责编：赵超、陈键)

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