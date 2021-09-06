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数字化新产品新成果亮相服贸会

2021年09月06日09:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京9月5日电　（记者孔德晨）9月3日至5日，2021年中国国际服务贸易交易会进行了多项数字化新产品、新成果发布，涵盖医疗健康、乡村振兴、电商、碳减排等多领域。

　　AI技术助力医疗健康服务——9月4日，华为云AI助力拉美多国应对疫情挑战，获得“全球服务实践案例”奖项。华为基于领先的计算机视觉与医学影响分析等AI技术，实现全自动、快速、准确地为影像及临床医生提供CT量化结果。拉美华为云团队引入国内ISV伙伴，在拉美节点快速上线Covid-19 AI辅助诊断平台。该平台的Covid-19辅助诊断算法可于3秒内检测CT影像、15秒内输出诊断报告，准确率大于96％。

　　数字农业助力乡村振兴——在9月3日举办的服贸会中国电子商务大会上，盒马总裁侯毅介绍，目前盒马在全国已拥有550余个农业直采基地和超过140个盒马村，通过数字农业、订单农业，以销定产，致力于改变农村地区的生产模式。“在盒马村里，因为销路提前打通，海南农户可以等到贵妃芒九成熟时再采摘，以确保最佳口感；户太八号葡萄的种植户通过18道标准工序，保证每串葡萄60粒、每粒12-15g。”侯毅说。

　　网购“黑科技”提升消费者体验——此次服贸会上，得物App首创的“先鉴别，再发货”新服务模式吸引了行业人士的驻足。该模式中，消费者下单后，卖家不会直接发货给买家，每一件商品必须先寄到得物App进行多重查验鉴别，只有验证为全新正品，才会配上专属的“得物防伪套装”，再发货到消费者手中。除此之外，得物App还展示了AR试穿、AR试妆、3D展示等，让消费者直观感受商品的尺寸大小、细节特征、穿搭效果，帮助他们更快、更准确地找到喜爱的商品。

　　数字化助推中国产业迈向碳中和——9月3日，施耐德电气发布碳中和服务解决方案，包含碳中和战略及顶层设计咨询服务、电气系统优化服务等服务解决方案，以全生命周期服务，赋能企业的碳中和之路，迈向可持续发展。此外，施耐德电气在服贸会现场发布了新一代数字化能效管理平台EMS+，将协助客户在建立减碳目标、制定双碳规划、落实项目举措等方面实现碳效数据的追踪核算。施耐德电气集团董事、中国区首席财务官马晓云说，“施耐德电气一直把可持续作为战略核心，并承诺到2025年在公司运营层面实现碳中和，到2030年运营层面实现净零碳排放。”

(责编：赵超、陈键)

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