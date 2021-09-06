蔡淑敏

9月初，快递行业迎来一件大事——涨派费。 中通、申通、圆通、韵达、百世和极兔六大快递公司不久前相继宣布，自9月1日起，全网派费上调0.1元/票。上述公司均表示，此次调整派费是切实响应七部门制定的《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，严格执行国家邮政管理局关于“全面保障快递员的切身利益”的工作部署，切实维护保障广大快递员的合法权益。

消息一出，“快递公司确定涨派费”的相关话题很快登上微博热搜，迎来大量关注。然而，在快递行业末端，并非一片叫好声。有上述快递公司合作的网点经营者表示，“羊毛出在羊身上”，如果快递公司总部不出钱，由网点买单，那么肯定“吃不消”。还有快递员透露，在此次宣布涨派费之前，今年派费已经下降了0.3元。

网点总部谁买单

派费是大多数快递员的主要收入来源，此次派费上调0.1元/票，意味着快递员每派送一件快递可以多0.1元的收入。

上海一家加盟式快递公司的快递员白涛（化名）平均每天可以签收500多单，多的时候可以送到600多单，最近三个月，他每个月签收量都稳定在16000单以上，如果派送费涨0.1元/单，意味着他每个月的收入起码可以多1600元。

8月底，在与《国际金融报》记者交流时，白涛表示，自己每天专注于派送，暂时没有关注到9月1日即将涨派费的消息，但在询问其所在网点负责人之后，白涛得到的回应是，快递公司响应号召，但前提是总部要涨给网点。

白涛还向记者透露，今年以来派费已经降了三毛钱，每个月工资相比之前将低四五千元左右。

另一家加盟式快递公司网点老板老林（化名）则向记者表示，已经接到了总部的通知，在他看来，网点老板是最难的。“今年5月和7月，总部已经下调了两次派费，很多网点老板并没有降业务员的。”老林称，“这次（涨派费）其实还是网点老板出钱。”

针对涨派费的钱究竟是快递公司总部还是由网点老板承担这一问题，圆通公司内部人士给到记者的答复是公司总部，“派费上调部分必须落实到快递员手中。本次上调的一毛钱派费，省区、网点不打折扣、不得截留、不搞统筹。确保直达业务员，提高末端派费水平，保证末端投递基本支出，保障快递员基本劳动所得，确保快递员的派费收入与劳动付出相匹配。总部网管中心、安保监察部门、网络管委会将对网络落实执行情况检查。”

而百世快递方面则表示，将继续加强保障快递员合法权益，从派费、薪资、保险、培训和奖励等五个重点方向落实保障工作。极兔速递方面亦称，为了保障这一举措的顺利实施，极兔速递总部将成立快递员权益保障落实稽查小组，网内公布稽查举报联系方式，梳理快递员考核项目及处罚金额标准，最终将快递员的派费收入提高落到实处。

根据另有一家快递公司内部人士的说法，此次调整的主要目的是为了提升快递员的收入，但至于费用由谁来承担，是根据内部费用比例的调整，具体的费用调整会涉及到各个企业内部的收入分配调整和市场规则，会比较复杂。

“根据过往案例，这笔钱是发件端来出，但此前都是不断地降派费，而这一次是涨派费，有本质上的不同，这次事件可能成为一个风向标。”快递行业专家赵小敏向记者称，“另外，目前的监管政策、监管环境和市场竞争环境都跟过去完全不可同日而语，各方面监管都会跟上。”

至于到底谁来承担这笔钱，赵小敏表示，如果在非上市公司，这笔多出来的费用很容易内部调节，但如果在上市公司，就一定要找到承担方，若由总部来承担，直接影响就是利润减少，那么公司一定不会让这种情况发生。

消费者是否受影响

对于快递公司来说，成本管控精确到分，此次派费上涨0.1元/单，势必会带来成本的增加，因此有人担心，此次上调派费会不会影响到消费者。

据澎湃新闻报道，一位中通相关负责人表示，此次派费是企业内部结算，派费上涨不会影响消费者的网购体验。

但客户方面或许会受到影响。老林表示，“如果不是网点老板（承担），那就是要在客户那里涨（价）了，不然网点老板哪里承受得了？”老林透露，从9月1日起，发货也要涨价0.1元/单。

赵小敏称，当前的竞争环境下，各家公司的利润情况都不是特别好，总体上看虽然还有盈利，但都在下滑。在这样的结构下，最终涨费肯定是由用户来买单。另外，派费上涨仅是一个开始，之后包括中转费、信息服务等都会有一定程度的上涨，这也就意味着快递的终端价格会陆续进入上升通道。

但需要关注的是，对于发货量巨大的电商客户而言，0.1元/单的成本也很重要，对网点客户进行全面涨价也并非易事，若客户用脚投票，则会直接影响到快递公司的市场份额。

赵小敏表示，各家公司的收派机制不同，调整方式也不同，有些公司调整情况顺利，有些公司调整效果混乱。最终及时调整的公司进入良性循环，稳定性更好，服务得到提升，份额也继续上升，调整情况不佳的公司进入恶性循环。关键要看快递公司的网络管控能力，如果过去几年市场欠账过多，那么一旦价格上调，风险就非常大，因为最终传递到末端，服务的提高如果跟不上价格的上涨，那就会被用户“一票否决”。

(责编：赵超、陈键)