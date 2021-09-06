蔡淑敏

8月底，热门剧集《扫黑风暴》迎来大结局，戏内，绿藤市民终于盼来了庆功宴；戏外，腾讯视频超前点播受争议一事也有了后续进展。

此前，因《扫黑风暴》超前点播“必须按顺序解锁剧集”一事，腾讯视频引发网友批评，并遭到上海市消保委点名，如今终于有所动作。9月初，腾讯视频官方回应，为提升用户体验，腾讯视频会尽快调整解锁规则，支持用户选集解锁。爱奇艺也在官方微博发文称，单集点播可选的相关功能已在开发。

“逐集解锁”被狠批

8月下旬，上海市消保委发布了一篇题为《<扫黑风暴>超前点播搞捆绑销售,腾讯视频漠视消费者选择权|消保委监督》的文章，直指平台超前点播中的所谓“按顺序解锁观看”，涉嫌捆绑销售，是对消费者选择权的漠视。

据《国际金融报》记者了解，腾讯视频在热播剧《扫黑风暴》超前点播中规定，用户必须按照顺序一集一集地购买，不可以自由选择任意一集购买，即如果用户想超前点播看23集，必须先买20、21、22集，按照超前点播每集3元的价格，原本只需要花3元钱就能看，用户必须要花12元钱才能看到23集。

对此规则，不少用户表达了强烈不满。针对这一情况，上海市消保委认为，消费者依法享有选择权，腾讯视频在《扫黑风暴》的超前点播中，既然是按集收费的，那消费者就有权选择他要看的那一集。

被上海市消保委点名后，事件进一步发酵，引发广泛关注。9月1日下午，腾讯视频发布《关于优化超前点播服务的声明》，对此事进行了回应。

声明中称，腾讯视频超前点播“逐集解锁”的规则受到社会的广泛关注，腾讯视频对此高度重视。在听取了广大消费者和上海市消保委的意见后，为提升用户体验，腾讯视频会尽快调整解锁规则，支持用户选集解锁，在保障消费者权益的同时，让用户享受到更具个性化的追剧体验。

腾讯视频表示，此前设置逐集解锁规则，原意是为了保护观看内容的作品连贯性、尊重内容创作者的艺术创作，但是也给部分有跳集观看需求的用户造成不便。本次升级后，我们将持续探索更加符合用户需求、符合市场规律的视听服务模式。

对此，上海市消保委表示，支持腾讯视频的改进承诺，同时希望有类似情况的其他平台，也能够积极跟进，如优酷、 爱奇艺等等。

随后，爱奇艺也在官方微博发文称，此前已关注到用户对于超前点播单集点播可选的建议，相关功能已在开发中，预计本月15日前上线。

“超前点播”频引争议

值得一提的是，虽然腾讯视频作出了让步，支持用户选集解锁，但在相关微博话题下，大多数的观点仍是对超前点播持反对态度。在这背后，是用户苦“超前点播”久矣。有网友表示：“买了会员还要掏钱超前点播，还分集掏钱，就很离谱！”

超前点播此前也引发过不小的争议，甚至有视频平台被会员用户告上法庭。据“中国消费者报”报道，2019年，古装大剧《庆余年》热播时，律师吴声威在追剧时发现不仅要看贴片广告，而且还要付费才能提前观看。吴声威还发现，《爱奇艺VIP会员服务协议》内容已被爱奇艺公司单方面更改。他认为，“付费超前点播”服务模式违约，变相侵害其“热剧抢先看”黄金VIP会员权益，“VIP会员协议”存在多处违反合同法的格式条款，应属无效。吴声威向北京市互联网法院起诉，要求判令爱奇艺“付费超前点播”条款无效，恢复“免广告、自动跳过片头广告”的黄金VIP会员权益。

2020年6月2日，爱奇艺“付费超前点播”被诉一案宣判：爱奇艺公司的《爱奇艺VIP会员服务协议》部分无效；在原告吴声威购买会员服务后更新的“付费超前点播”条款对其不发生效力；爱奇艺公司向原告吴声威连续15日提供爱奇艺平台“黄金VIP会员”权益，使其享有平台已经更新的卫视热播电视剧、爱奇艺优质自制剧的观看权利，赔偿吴声威公证费损失1500元。

爱奇艺不服一审判决，提起上诉，2020年12月9日，二审法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

不过，对于大多数普通用户而言，与平台打官司耗时耗力。而且，随着超前点播被主流视频平台相继采用，已经推广多时，不少用户也逐步地习惯了超前点播的存在，并养成了消费习惯。

另外，目前视频平台的会员和超前点播的模式不再单一，呈现出多元化的发展趋势。一位长期购买四大主流视频网站全会员的资深用户向记者表示，爱奇艺的视频会员设置相对合理，例如买了星钻会员（全屏包括电视端），就可以免费享受超前点播，不需要再单独购买，但是腾讯和优酷不行，即便是买了全屏影视会员，超前点播仍然需要单独购买，成本比较高。芒果的话，则是推出了单独的季风剧场会员，价格的话是介于普通会员和全屏会员之间，在普通会员的基础上可以直接享受季风剧场的超前点播服务，不用另外付费。

中国政法大学知识产权研究中心研究员赵占领向《国际金融报》记者指出,只要企业在销售VIP会员时对于会员权限的宣传介绍不存在虚假之处,只要没有强制消费者购买超前点播服务,应该都不违规。

“这是产品设置方式,比如会员只能看到20集,而购买超前点播服务可以看到21、22、23集,那么要超前点播23集,只能先超前点播21和22集,我觉得这种产品设置算不上侵犯消费者的自主选择权。”对于此次腾讯视频的事件,赵占领表示,消费者完全可以不选择超前点播服务,而要选择,只能从序号在前的选择,否则对于那些已经通过超前点播服务观看序号在前剧集的用户也不公平。

产经时评人张书乐在接受记者采访时则认为,平台不能靠热播剧裹挟用户额外付费。“这本就包含在此前的付费项目之中,在增值服务上反复叠加更多限制性内容来逼迫用户,本就是在自身亏损状态且找不到更好盈利方式下的涸泽而渔,对于平台自身而言,也是在消费自己的口碑和用户黏性”。

(责编：赵超、陈键)