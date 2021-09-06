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平均网速520M/秒！多条北京至张家口道路及交通枢纽实现5G网络覆盖

2021年09月06日10:19 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （赵超）北京移动近日宣布，包括京张高铁、京礼高速在内的多条滑雪路线已全面覆盖移动5G信号。道路测试结果显示，沿途5G网络使用感知良好，平均下行速率可达520Mbps。2021年雪季，北京市民们去往张北冰雪胜地，将感受到随时随地畅快无阻的5G之旅。

京张高铁是连接北京城区、延庆山区和张北地区的重要纽带，全长174公里。铁路穿越燕山山脉，途径清华园隧道、新八达岭隧道、西二旗特大桥和新保安高架特大桥等复杂地形和建筑物，道路施工和配套通信网络建设都堪称最高难度级别。

据介绍，京张高铁全线共规划5G基站百余座，由北京移动与河北移动通力合作，与铁路主体工程“同步规划、同步设计、同步施工”，于2021年1月全部建成开通，是全国首条实现全线5G信号覆盖的高铁线路。5G开通后，乘客们无论在站台、站厅抑或是在列车上，都能体验到便捷高速的移动互联服务。

2020年建成通车的京礼高速，是连接北京到崇礼的重点线路。为了提升用户感知，北京移动在北京段全长75.2公里的沿线规划并建设了81座5G基站，平均每1100米就有一个5G基站，8月底已全部建成并投入使用。

除京礼高速外，另外两条可由北京去往张家口的高速公路，京藏高速（G6）和京新高速（G7）北京段也已基本实现了移动5G的网络覆盖。除此之外，北京的两大国际机场，大兴国际机场和首都国际机场也已分别于2019年和2020年实现了全面5G覆盖。

另据了解，截至去年年底，2022年北京冬奥会张家口赛区核心区均已全部实现5G网络覆盖。

(责编：赵超、吕骞)

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