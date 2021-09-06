近期，2021年光大银行半年报公布。根据半年报显示，上半年，该行全力支持普惠金融，按计划完成“两增两控”监管目标。6月末，该行普惠金融贷款余额2206亿元，较年初增长17.9%；普惠客户数38.1万户，较年初增加7890户；新投放贷款加权平均利率4.86%，同比下降40BPs。大力发展绿色金融，支持绿色低碳转型。6月末，该行绿色贷款余额1127亿元，较年初增长8.7%，其中清洁能源产业贷款余额98亿元，较年初增长18.7%，均快于全行贷款增速。强化对制造业、民营企业支持力度。6月末，该行制造业贷款余额3308亿元，较年初增长6.0%；制造业中长期贷款余额1224亿元，较年初增长30.0%。民营企业贷款余额7085亿元，较年初增长8.2%。

光大银行相关负责人表示，2021年上半年，光大银行全面融入“十四五”规划大局，履行央企职责使命，不断提升服务实体经济的力度和质效，着力打造制造业、民营企业、绿色金融、普惠金融、乡村振兴等实体经济重点领域特色优势，践行金融国家队的责任和担当——

深耕细作，谱写普惠金融新生态。光大银行围绕普惠金融“链计划”，支持产融合作，深耕普惠生态链发展。加快顺丰物流、中化集团、骆驼供应链、广西糖网等生态链建设，实现阳光供应贷、阳光保费贷等重点业务的投放，创新优化“阳光e税贷”“光大快贷”“烟商贷”等产品，构建多层次“金融+渠道+场景”的服务平台，用实际行动点亮普惠金融服务的“星星之火”。

聚焦双碳，加速绿色金融发展。光大银行聚焦低碳、零碳重点领域，持续加大绿色信贷支持力度。优化资产行业结构，制定绿色金融、节能环保等领域的营销指引，布局绿色金融改革创新试验区的创建，助力清洁能源、绿色建筑、新能源汽车、碳汇技术等产业发展。此外，通过发行、投资绿色债券等方式，促进产业绿色低碳转型，为中国铝业、华润电力、无锡交通产业集团成功发行“碳中和债”，募集资金超25亿元。

综合施策，助力制造业乘风破浪。光大银行持续加大金融资源向制造业，特别是先进制造业的倾斜力度。配置专项信贷额度，光大银行持续加大对制造业中长期贷款、先进制造业、产业集群等领域支持力度；积极扶持新一代信息技术、高端装备、新能源汽车、新材料、集成电路、新基建产业发展，促进传统制造业向绿色化、智能化、高端化转型；加强先进产业集群服务，下发产业集群名单，推动重大集群项目落地。通过开辟准入绿色通道、审批快速通道、 支持政策，“真金白银”让利先进制造业企业。

深入基层，高质量服务乡村振兴。光大银行多措并举，研究金融产品服务乡村振兴战略，聚焦“三农”领域的资金需求，将“金融活水”引入农业、农村、新型农业经营主体；建立服务乡村振兴工作机制，对内部资金转移定价、产品和服务模式创新等方面予以政策倾斜，持续提高金融服务质效。

坚守初心，与民营企业共成长。光大银行始终坚持四个“一视同仁”“三个提倡”和“增量、降本、便利”工作要求，促进“敢贷、愿贷、能贷”，坚守“与民企共成长”的初心，走心暖心服务民企。对遇到暂时困难的企业，不抽贷、不断贷、不压贷，通过变更还款计划、贷款展期等方式，帮扶企业渡过难关。

精准滴灌，支持国家重点区域战略。光大银行积极贯彻国家重大区域发展战略部署，持续深化对“一带一路”、京津冀、长三角一体化、长江经济带、粤港澳大湾区、西部大开发等国家重大战略区域的金融支持力度，助力区域可持续高质量发展，助推国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。同时，强化“E-SBU”战略金融支持，发挥光大集团金融全牌照优势，创新FPA协同营销机制。联合光大证券、信托、保险、环保等，持续推进“投商行一体化”业务模式，围绕绿色经济重点领域的优质客户，提供涵盖融资、租赁、信托、基金等系列化、个性化的综合金融服务方案。

该负责人指出，2021年是“十四五”开局之年，也是光大银行“三步走”战略第二步“再上新台阶”的起步之年。未来，光大银行将继续紧扣时代发展脉搏，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，在支持实体经济发展的道路上展现出光大的态度、速度和温度。

(责编：曹淼、李源)