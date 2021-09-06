黄盛

“不能全部收看，为什么还要开通会员？”

日前，有网友在人民网“领导留言板”上表示，影视APP会员收费存在问题。该网友说：“某视频网站开通会员费用分手机、平板、电脑版本，还有电视TV版。开通会员后看节目又被告知，看后续视频还需要每集3元的另外收费，名其为‘超前点播’。”

人民网财经调研发现，当下较为知名的网络视频平台，在线观看热门剧集时，即使开通了VIP会员也时常需要二次付费购买“超前点播”，否则无法正常观看已更新的剧情全集。

此外，一些视频平台不仅设有付费制的VIP会员，在开通VIP会员时系统会默认选择“自动续费”选项。网友发问：开通会员时，“自动续费”的默认项推荐能不能去掉？二次付费购买“超前点播”是否合理？对此，多位专业人士向人民网财经表示，自动续费和“超前点播”的模式并不可取，有悖于相关法规和商业道德。

开通会员默认选择“自动续费”

李丽喜欢周末在家看影视剧，视频平台上的热播剧，经常是她追剧的目标。

“不开通会员VIP的话，每一集电视剧的开头都要有90秒的广告，而且在剧集播放过程中也会穿插一定时长的广告。在广告播放过程中，屏幕右上角会设有提示‘VIP可关闭该广告’。”李丽说。

在开通VIP会员时，平台会默认选择自动续费的“连续包月”或“连续包年”选项。

“如果不仔细看，就直接按平台默认选择的连续包月购买开通会员了。”李丽告诉人民网财经：“到期了忘记关闭或者取消自动续费，那就会一直扣费。”

观看热门剧集需“超前点播”

“要想看最新更新的剧集，就必须再次按一集3元的价格购买‘超前点播’，否则就不能全集观看新更新的剧集。”张琳最近正在追一些热门剧集，但在网络视频平台上，即使已经购买开通了VIP会员，仍需要二次付费购买“超前点播”才能观看。每更新一集的“超前点播”，价格多为3元。

“既然已经开通了VIP会员，为什么还要再次付费购买收看权？‘超前点播’合理吗？”张琳疑惑地说。

自动续费与“超前点播”，是否合理？

“自动续费的模式并不可取。”北京市京师律师事务所律师孟博向人民网财经表示，根据在今年5月1日开始实施的《网络交易监督管理办法》第十八条规定，网络交易经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前五日，以显著方式提请消费者注意，由消费者自主选择。

参与《网络交易监督管理办法》起草的中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍也持类似观点，他在接受人民网财经采访时表示，网络视频平台需要明确提醒、告知消费者，由消费者自主选择。在服务期间内，应当为消费者提供显著的、简便的随时取消或变更的选项，并不得收取不合理费用。

不仅自动续费，付费的“超前点播”此前也屡受关注。

2020年，北京互联网法院就“电视剧《庆余年》超前点播”案作出宣判，认定购买爱奇艺会员后更新的“付费超前点播”构成违约，并宣判爱奇艺公司的《爱奇艺VIP会员服务协议》部分无效。

对于腾讯视频近期在电视剧《扫黑风暴》上采用的“超前点播”模式，上海市消保委在日前表示，既然是按集收费的，那消费者就有权选择他要看的那一集。腾讯视频所谓的“按顺序解锁观看”，涉嫌捆绑销售，是对消费者选择权的漠视。

对于二次付费的“超前点播”模式，孟博向人民网财经表示，根据《消费者权益保护法》第九条规定，消费者享有自主选择商品或者服务的权利，有权自主决定购买或者不购买任何一种商品、接受或者不接受任何一项服务。如果网络视频平台要求消费者必须按照顺序进行超前点播，则涉嫌违法。

朱巍告诉人民网财经，“超前点播”模式属于二次售卖，是网络视频平台的“陋习”。此前，“电视剧《庆余年》超前点播”案就已经为网络视频平台作出提醒，“超前点播”模式既属于违法行为，也属于违背商业道德行为。“创新商业模式也需要坚持底线思维。法律和商业道德底线，是网络视频平台在推出‘超前点播’模式时应该注意的问题。”朱巍说。（应采访者要求，文中李丽、张琳均为化名）

(责编：刘佳、吕骞)