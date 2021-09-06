9月2日，2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会在北京举行。中国石化积极参与2021年中国国际服务贸易交易会，在服贸会综合展区（北京国家会议中心）现场设置了面积为100平方米的“中国石化”企业展区，重点展示中国石化数字经济和数字贸易的最新成果，以及面向社会提供的市场化、专业化服务产品及理念。

展区展示内容主要分为工程服务、信息服务、贸易服务、社会服务4个板块，介绍中国石化在石油工程、炼化工程领域提供的专业化服务及一揽子解决方案，中国石化数字化、智能化最新应用成果及专业信息化产品服务，易派客、石化e贸等工业品电商平台助力企业高质量运营的创新成果，中国石化面向社会提供成品油、润滑油、便利店等优质服务的成功示范。

同时，以线下展览内容为基础，充分利用主办方提供的云商展厅，搭建“中国石化”线上展厅，后续还将参与展商直播、线上论坛等相关活动。

据中国石化相关人士介绍，接下来，中国石化将用好服贸会大平台，丰富参展布展形式，全面展示中国石化数字化、智能化转型的最新应用成果；加大资源搜寻力度，加强与合作服务商交流洽谈，深化多领域合作，促进合作共赢和共同发展。

(责编：李源、董童)